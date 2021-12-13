Emekli maaşlarında ek artış! Memur emeklisine farklı SSK ve Bağ-Kur emeklisine farklı zam oranı
Emekli zammı ne kadar olacak? 2022 Ocak zammı ile SSK, Bağ-Kur emekli maaşlarına kaç lira zam yapılacak? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. 13 milyondan fazla emekli Ocak ayı maaş zammını 4 gözle bekliyor. Bu yıl memurlar, kamu işçileri ve asgari ücretliler için zam oranlarında bir artış söz konusu. Bu artışın emeklilere de yansıması bekleniyor. Memur emeklileri ek zam alacak. SSK ve Bağ-Kur'lular da bekliyor…
Oluşan 6 aylık enflasyon SSK ev Bağ-Kur emeklilerinin zam oranlarını belirlerken memur emeklileri için de enflasyon farkı oluşmasını sağlıyor.
Tüm kurumlar SGK çatıyı altında birleşmiş olsa da bir norm birliği sağlanamadığından SSK Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensuplarının emeklilik şartları prim gün ödeme sayıları ve maaş zam sistemleri halen farklı belirleniyor.
Bu yüzden de memur emeklileri toplu sözleşme görüşmelerinden yararlanırken diğer kurumlardan emekli olanlar bu hakkı kullanamıyor. Dolayısıyla bu yıl da memur emeklileri farklı oranda zam alırken SSK ve Bağ-Kur emeklileri farklı oranda zam alacak.
NASIL BELİRLENECEK
SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Haziran ve Aralık ayları arasındaki 6 aylık enflasyon oranı önem kazanıyor. Bu oran zam olarak maaşlara yansıtılacak. Şu ana kadar yani 5 aylık enflasyon yüzde 10.48 olarak açıklandı. Bu rakam şu anda emekliler için zam oranının gösteriyor.