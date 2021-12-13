Emekli maaşlarında ek artış! Memur emeklisine farklı SSK ve Bağ-Kur emeklisine farklı zam oranı

NASIL BELİRLENECEK

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Haziran ve Aralık ayları arasındaki 6 aylık enflasyon oranı önem kazanıyor. Bu oran zam olarak maaşlara yansıtılacak. Şu ana kadar yani 5 aylık enflasyon yüzde 10.48 olarak açıklandı. Bu rakam şu anda emekliler için zam oranının gösteriyor.