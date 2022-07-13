Emekli maaşlarına en az 1.788 TL zam farkı! 17 Temmuz’dan itibaren hesaplarda! SSK, Bağkur, 4C’li, memur emeklileri minimum 5 bin 365 lira ceplerine koyacak!

Zamlı emekli maaşları ne zaman hesaplara yatacak? Sorusu merak edilerek araştırılıyor. TÜİK tarafından Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından emeklilerin alacağı zam oranı da netleşti. Maaşını aylık alana en az 1.788, 3 aylık fark alacaklara en düşük 5. 365 TL ödeme yapılacak. İşte zamlı emekli maaşları ve ödeme takvimi!