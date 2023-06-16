Emekli maaşları ve bayram ikramiyesi ödeme takvimi belli oldu! SSK, Bağ-Kur, emekli sandığı...
Son dakika haberleri... Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin merakla beklediği maaş ve ikramiye tarihi açıklandı. Başkan Erdoğan liderliğinde toplanan ikinci kabine toplantısında gündeme gelen bayram ikramiyesi ve emekli maaşı ödeme takvimi belli oldu. Peki emekli maaşı ve 2023 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesi kaç lira olacak? İşte detaylar...
Türkiye Yüzyılı'nın 2. kabine toplantısı başkan Erdoğan lidereliğinde toplanmış, toplantının ana konusu ekonomi olmuştu. Özellikle emekli maaşları ve ikramiyelerin ne zaman ödeneceği merak ediliyordu. Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Erdoğan, emekli maaşları ve ikramiyelerin bayram öncesinde yatırılacağını ifade etmişti.
Başkan Erdoğan Türkiye Yüzyılı 2. Kabine Toplantısı sonrası şu ifadeleri kullandı:
"Temmuz ayı engelli ve engelli yakını aylığı ile yaşlı aylıklarının ödemesini erkene alıyor, toplam 1,4 milyon kardeşimizi Kurban Bayramı'ndan önce sevindiriyoruz."
Başkan Erdoğan geçen haftaki kabine toplantısı sonrasında da emekli maaşı ve bayram ikramiyesi için erken ödeme yapılacağını açıklamıştı.
Başkan Erdoğan emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödemesi için erken ödeme müjdesini geçtiğimiz kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamayla vermişti.
Bayram ikramiyesi için masadaki rakamlar ve ödeme takvimi için planlanan tarihler netleşti.
BAKANLIK DUYURDU
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli maaş ve ikramiyelerinin 17-23 Haziran tarihleri arasında ödeneceğini duyurdu.
NORMALDE SSK EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATIYOR?
SSK'lı emekliler her ayın 17-26'sı arasında, Bağ-Kur'lular ise her ayın 25-28 arasında emekli maaşı ödemesini alıyor.
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında