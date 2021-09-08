Emekli maaşını ve tazminatını da etkiliyor! Hile ile maaşları düşük gösterip vergi kaçıranlara ceza yağacak
Devlet, bazı işletmelerin düşük bordro ile hile yaparak prim kaçırmasına karşı savaş açtı. Yapılan araştırmalarda asgari ücreti vermemek için de usulsüz uygulamalara gittiği belirlendi. Çalışanların prime esas kazancı emekli maaşlarının, kıdem tazminatlarının ve iş göremezlik ödeneklerinin hesaplanmasında esas alınır. Bordro oyununa başvuranlara 5 yıla kadar hapis cezası istemli dava açılıyor.
08.09.2021 07:01
- Son Güncelleme: 08.09.2021 07:01
EMEKLİ AYLIĞININ DÜŞÜK OLMAMASI İÇİN ÖNEMLİ
SABAH'ta yer alan habere göre, Sosyal Güvenlik Kurumu, bordro üzerinden prim kaçırılmasını kayıt dışılığın bir alt başlığı olarak tanımlıyor. Bir ay çalışan bir işçinin bordroda 15 gün çalışmış gösterilmesi, ücretin düşük gösterilerek prim kaçırılması gibi kayıt dışı uygulamalara göz açtırılmıyor.