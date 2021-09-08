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Emekli maaşını ve tazminatını da etkiliyor! Hile ile maaşları düşük gösterip vergi kaçıranlara ceza yağacak

Devlet, bazı işletmelerin düşük bordro ile hile yaparak prim kaçırmasına karşı savaş açtı. Yapılan araştırmalarda asgari ücreti vermemek için de usulsüz uygulamalara gittiği belirlendi. Çalışanların prime esas kazancı emekli maaşlarının, kıdem tazminatlarının ve iş göremezlik ödeneklerinin hesaplanmasında esas alınır. Bordro oyununa başvuranlara 5 yıla kadar hapis cezası istemli dava açılıyor.

08.09.2021 07:01 - Son Güncelleme: 08.09.2021 07:01
Emekli maaşını ve tazminatını da etkiliyor! Hile ile maaşları düşük gösterip vergi kaçıranlara ceza yağacak

Çalışanın ücretini Vergi Dairesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na düşük bildiren işverenler mercek altına alındı. SGK bildirgesi kayıtlarının sorgulanmasıyla yapılan incelemelerde bazı işletmelerin düşük bordro düzenlediği, asgari ücreti vermemek için usulsüz uygulamalara gittiği belirlendi.

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Emekli maaşını ve tazminatını da etkiliyor! Hile ile maaşları düşük gösterip vergi kaçıranlara ceza yağacak

Fazla mesai alacaklarını asgari ücretin içine katan, asgari ücretteki artış tutarını elden alanlara para cezasının yanı sıra 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılıyor. Bordrosu usulsüz şekilde düşük gösterilen işçi de haklı fesih hakkını kullanarak tazminat talep edebilir.

Emekli maaşını ve tazminatını da etkiliyor! Hile ile maaşları düşük gösterip vergi kaçıranlara ceza yağacak

EMEKLİ AYLIĞININ DÜŞÜK OLMAMASI İÇİN ÖNEMLİ
SABAH'ta yer alan habere göre, Sosyal Güvenlik Kurumu, bordro üzerinden prim kaçırılmasını kayıt dışılığın bir alt başlığı olarak tanımlıyor. Bir ay çalışan bir işçinin bordroda 15 gün çalışmış gösterilmesi, ücretin düşük gösterilerek prim kaçırılması gibi kayıt dışı uygulamalara göz açtırılmıyor.

Emekli maaşını ve tazminatını da etkiliyor! Hile ile maaşları düşük gösterip vergi kaçıranlara ceza yağacak

Emekli aylıkları prime esas kazançlar üzerinden hesaplanıyor. Bazı çalışanların maaşları yüksek de olsa düşük prim ödemek için bordrolar düşük gösteriliyor.

Emekli maaşını ve tazminatını da etkiliyor! Hile ile maaşları düşük gösterip vergi kaçıranlara ceza yağacak

Emekli aylığının düşük olmaması için alınan maaşla bordronun aynı olması büyük önem taşıyor. Prim gün sayısı yeterli olmayanların doğum, askerlik borçlanmasında yüksek prim ödemesi de emekli aylığını artırıyor.

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