Emekli maaşını ve tazminatını da etkiliyor! Hile ile maaşları düşük gösterip vergi kaçıranlara ceza yağacak

EMEKLİ AYLIĞININ DÜŞÜK OLMAMASI İÇİN ÖNEMLİ

SABAH'ta yer alan habere göre, Sosyal Güvenlik Kurumu, bordro üzerinden prim kaçırılmasını kayıt dışılığın bir alt başlığı olarak tanımlıyor. Bir ay çalışan bir işçinin bordroda 15 gün çalışmış gösterilmesi, ücretin düşük gösterilerek prim kaçırılması gibi kayıt dışı uygulamalara göz açtırılmıyor.

