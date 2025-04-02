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Emekli maaşını Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası'ndan alanlara müjde

SGK'dan emekli maaşı alan milyonlarca vatandaş için kamu bankalarından Nisan ayında güzel haber geldi! Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank, emeklilere yönelik özel kampanyalarını duyurdu. Maaşını bu bankalardan alan veya taşımayı düşünen emekliler için yüksek promosyon ödemeleri, avantajlı faiz oranları, ücretsiz hizmetler ve özel fırsatlar sunuluyor. İşte detaylar…

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :02 Nisan 2025 , 15:23 Güncelleme Tarihi :02 Nisan 2025 , 15:23
Emekli maaşını Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası’ndan alanlara müjde

Emekliler için sevindirici haber geldi! Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank, milyonlarca SGK emeklisini kapsayan yeni promosyon kampanyalarını açıkladı. Yüksek nakit promosyonlar, avantajlı faiz oranları, ücretsiz hizmetler ve çeşitli ek fırsatlar sunan bu kampanyalar, emekli maaşını bu bankalara taşıyanlara büyük kazanç sağlayacak. Emeklilerin yaşam kalitesini artıracak ve ekonomik olarak destek sağlayacak bu fırsatlar kaçmaz! İşte, kamu bankalarının sunduğu tüm detaylar ve avantajlar…

Emekli maaşını Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası’ndan alanlara müjde

Ziraat Bankası'ndan Emeklilere Özel Fırsatlar

Ziraat Bankası, SGK'dan ilk kez emekli maaşı alacak müşterilerine avantajlı kampanyalar sunuyor. Bankayı tercih eden emekliler, bir yıl boyunca geçerli olacak çeşitli ayrıcalıklardan faydalanabilecek.

📌 Vadeli Mevduatta Özel Faiz Oranları

İlk kez emekli olan ve maaşını Ziraat Bankası'na taşıyan müşterilere özel yüksek faiz oranları sunuluyor.

Vadeli mevduat hesabı açarak avantajlı faiz oranlarından yararlanabilirsiniz.

Şubeye gitmeden Ziraat Mobil ve İnternet Bankacılığı üzerinden kolayca hesap açabilirsiniz.

Emekli maaşını Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası’ndan alanlara müjde

📌 Ücretsiz HGS Etiketi

SGK'dan yeni emekli olan ve maaşını Ziraat'ten almaya başlayan müşterilere ücretsiz HGS etiketi veriliyor.

HGS'nizi almak için en yakın Ziraat Bankası şubesine başvurabilirsiniz.

📌 %25 İndirimli Kiralık Kasa Hizmeti

Emeklilere özel kiralık kasalarda %25 indirim uygulanıyor.

Şubelerden başvurarak avantajlı fiyatlarla güvenli kasa kiralama hizmetinden yararlanabilirsiniz.

Emekli maaşını Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası’ndan alanlara müjde

📌 Ücretsiz Para Transferi (Havale-EFT-FAST)

Dijital bankacılık kanallarından yapılacak Havale, EFT ve FAST işlemleri ücretsiz.

Emekliler, tüm para transferlerini ekstra ücret ödemeden gerçekleştirebilir.

📌 Emekli Maaşı Promosyonu

Ziraat Bankası, emekli maaşlarını taşıyanlara yüksek promosyon ödemesi sunuyor.

Kampanyaya katılım sağlamak ve detayları öğrenmek için şubeleri ziyaret edebilir ya da internet bankacılığı üzerinden başvuru yapabilirsiniz.

Emekli maaşını Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası’ndan alanlara müjde

VakıfBank'tan Emeklilere 27.000 TL'ye Varan Ödeme!

VakıfBank, maaşını taşıyan SGK emeklilerine 12.000 TL'ye varan nakit promosyon ve ek kampanyalarla toplamda 27.000 TL'ye kadar ödeme fırsatı sunuyor.

📅 Kampanya Tarihleri

1 Şubat 2025 - 30 Nisan 2025 tarihleri arasında geçerli.

Bu tarihler arasında SGK emekli maaşını VakıfBank'a taşıyanlar kampanyadan yararlanabilecek.

📌 12.000 TL Nakit Promosyon

Maaşını 3 yıl boyunca VakıfBank'tan alma taahhüdü veren emeklilere 12.000 TL'ye kadar nakit promosyon sağlanıyor.

Emekli maaşını Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası’ndan alanlara müjde

📌 Ek 15.000 TL Nakit Ödeme Şansı

VakıfBank Emekli Troy Logolu Kredi Kartı alan müşteriler, aylık harcamalarına göre 15.000 TL'ye varan ek ödeme alabilecek.

Aylık 1.500 TL ve üzeri harcama yapan emekliler, toplamda 10 ay boyunca 15.000 TL ek ödeme kazanabilecek.

Emekli maaşını Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası’ndan alanlara müjde

📌 Kampanyaya Katılım Şartları

Kampanyaya VakıfBank Mobil Uygulaması'ndaki "Cepte Kazan" menüsü üzerinden ya da

"EMEKLI" yazıp kredi kartınızın son 6 hanesiyle 5724'e SMS göndererek katılım sağlayabilirsiniz.

Kampanya süresi boyunca her ay yapılan alışveriş harcamalarına göre ödemeler maaş hesabına aktarılacaktır.

Emekli maaşını Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası’ndan alanlara müjde
Halkbank'tan Emeklilere Promosyon Ödemesi ve Avantajlar
Halkbank, emekli maaşını taşıyan müşterilerine yüksek promosyon ödemeleri sunarken, kolay başvuru seçenekleri ve avantajlı hizmetler sağlıyor.

Emekli maaşını Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası’ndan alanlara müjde

📌 Halkbank Emekli Maaşı Promosyonları

Brüt Maaş Tutarı Ödenecek Promosyon Tutarı
10.000 TL - 14.999 TL 8.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri 12.000 TL
SGK'dan ölüm aylığı alan hak sahipleri ise 5.000 TL'ye kadar promosyon alabilecek. Bankamızdan birden fazla emekli maaşı alanlar için toplam maaş tutarı baz alınarak promosyon hesaplanmaktadır.
Emekli maaşını Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası’ndan alanlara müjde

📌 Başvuru Nasıl Yapılır?

Halkbank emeklilik promosyon başvurusu için:

Halkbank Mobil: İşlemler > Emeklilik İşlemleri > Emekli Promosyon Başvurusu

Emekli maaşını Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası’ndan alanlara müjde

İnternet Şube: Başvuru > Emekli Promosyon Başvurusu menülerini kullanabilirsiniz.

Başvurunuzun durumunu Emekli Promosyon İzleme/İade sekmesinden takip edebilir, gerekirse iade işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

NOT: Maaşınızı taşımadan önce tüm avantajları karşılaştırarak size en uygun bankayı seçebilirsiniz

Not: Fotoğraflar takvim.com.tr arşivinden ve bankaların resmi sitelerinden alınmıştır