Emekli maaşında yeni zam modeli! Milyonlarca emekli bu haberi bekliyor! Seyyanen zam ile ilgili son gelişmeler…

Milyonlarca çalışanın hayali olan emekli maaşında yeni zam modeli oldukça dikkat çekti ve milyonlarca SSK-SGK ve Bağkur'lu vatandaş bu haberin gerçekleşmesini bekliyor. Türkiye Emekliler Derneği'nden (TÜED) 'Yüzdeli yerine seyyanen zam ve aylıkları artıran yeni bir hesaplama modeli' çağrısı gelince heyecan daha da arttı. Peki TÜED Başkanı Kazım Ergün seyyanen zam ile ilgili hangi açıklamaları yaptı? Seyyanen zam nedir? İşte milyonlarca emekli vatandaşın merakla araştırdığı Seyyanen zam ile ilgili son gelişmeler…