Emekli maaşında yeni zam modeli! Milyonlarca emekli bu haberi bekliyor! Seyyanen zam ile ilgili son gelişmeler…
Milyonlarca çalışanın hayali olan emekli maaşında yeni zam modeli oldukça dikkat çekti ve milyonlarca SSK-SGK ve Bağkur'lu vatandaş bu haberin gerçekleşmesini bekliyor. Türkiye Emekliler Derneği'nden (TÜED) 'Yüzdeli yerine seyyanen zam ve aylıkları artıran yeni bir hesaplama modeli' çağrısı gelince heyecan daha da arttı. Peki TÜED Başkanı Kazım Ergün seyyanen zam ile ilgili hangi açıklamaları yaptı? Seyyanen zam nedir? İşte milyonlarca emekli vatandaşın merakla araştırdığı Seyyanen zam ile ilgili son gelişmeler…
Milyonlarca çalışanın hayali olan emekli maaşında yeni zam modeli oldukça dikkat çekti ve milyonlarca SSK-SGK ve Bağkur'lu vatandaş bu haberin gerçekleşmesini bekliyor. Türkiye Emekliler Derneği'nden (TÜED) 'Yüzdeli yerine seyyanen zam ve aylıkları artıran yeni bir hesaplama modeli' çağrısı gelince heyecan daha da arttı. Peki TÜED Başkanı Kazım Ergün seyyanen zam ile ilgili hangi açıklamaları yaptı? Seyyanen zam nedir? İşte milyonlarca emekli vatandaşın merakla araştırdığı Seyyanen zam ile ilgili son gelişmeler…
Ocak zammının ardından gözler yeni emekli zam modeli hakkındaki bilgileri araştırmaya başladı. Milyonlarca vatandaş Türkiye Emekliler Derneği'nden (TÜED) çağrısında yer alan seyyanen detayını merak ediyor. Yaklaşık 12.8 milyon emekliyi ilgilendiren bu haber heyecanlandırdı ve detaylar arama motorları üzerinden sıkça sorgulanır oldu. Peki seyyanen nedir? Seyyanen zam ile ilgili son gelişmeler neler? Yeni emekli zam modeli kabul edilecek mi? TÜED çağrısında hangi açıklamalar yer alıyor? İşte detaylar…
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanı Kazım Ergün emekli maaşlarına ilişkin 2 çağrı yaptı.
SSK ve Bağ- Kur emeklilerine TÜFE'ye endeksli yüzdeli zamlar yerine seyyanen zam verilmesini isteyen Ergün "5510 sayılı Kanun'un 55. Maddesi değiştirilmeli ve seyyanen zamlar ile birlikte refahtan da pay verilmelidir" dedi.
Emekli maaşı hesaplama sisteminin değiştirilmesini de isteyen Ergün, şöyle konuştu:
'İNTİBAK YAPILMALI'
"Çalışılan dönemler için tek bir aylık hesaplama sistemi getirilmeli. Sigortalı olarak çalışılan süre uzadıkça emekli aylıklarını artıran yeni bir hesaplama modeli olmalı. Karma sisteme göre bağlanan emekli aylıkları arasında oluşan farkın giderilmesi amacıyla da eşit aylık ödenmesi için intibak yapılmalı."
Bu ay zamlı maaşlarına kavuşacak olan emekliler, ücret farklılıklarının giderilmesi için intibak yapılmasını istiyor.