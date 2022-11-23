Emekli maaşı olan herkese 9.500 TL veriliyor! Banka hesaplarına yatmaya başladı: 2 gün içinde çekebilirsiniz
Son dakika haberleri kapsamında emeklilerle alakalı yeni haberler gelmeye her gün devam ediyor. Emeklilere özel standartlar dahilinde promosyon oranlarında ciddi oranda bankalar birbirleriyle kıyasıya mücadele durumuna girdiler. Bankalar sunmuş bulunduğu cazip teklif oranlarıyla emeklilere 9.500 TL tutarında promosyon teklifleri sunulacağını kararlaştırdı. Bu promosyon emekliler amacıyla olabildiğince güzel bir fırsat olarak sunuluyor. Çok sayıda emeklinin bu promosyon için bankalarda sıraya gireceği düşünülüyor.
Akbank Promosyon Oranı!
Akbank sunmuş bulunduğu promosyon oranlarıyla son günlerin adından en çok söz ettiren bankaları arasında yer almayı başarıyor. SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı 01 Kasım – 30 Kasım 2022 tarihleri arasında Akbank'a taşıyarak ve 3 yıl boyunca maaşınızı Akbank'tan almayı taahhüt ederek 7.000 TL'ye varan promosyon fırsatından yararlanabilirsiniz.
Üstelik, Şubeye gitmeye gerek kalmadan Akbank Mobil ve İnternet veya Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla maaşlarınızı kolayca Akbank'a taşıyabilir ve promosyon başvurusunda bulunabilirsiniz.
Maaşı 0 - 3.499 TL olan emekliler: SGK Promosyon Tutarı 3.000 TL + Ek Promosyon Tutarı 1.200 TL = Toplam 4.200 TL
Maaşı 7.500 TL - 9.99TL olan emekliler: SGK Promosyon Tutarı 4.500 TL + Ek Promosyon Tutarı 1.750 TL = Toplam 6.250 TL
Maaşı 10.000 TL ve üzeri olan emekliler: SGK Promosyon Tutarı 5.000 TL + Ek Promosyon Tutarı 2.000 TL = Toplam 7.000 TL
ING Bank Yüksek Promosyon!
ING bank yüksek promosyon teklifleriyle son günlerin en yüksek promosyon tekliflerini sizlere sunmayı başarıyor. Sunmuş bulunduğu tekliflerle ön plana çıkan ING bank her yönden vatandaşlara en iyiyi vererek avantajlı bir hizmet imkanı sunuyor. 7500 TL tutarında bir yüksek promosyon oranlarıyla her yönden en iyiyi sizlere gerçekleştirmeyi başarıyor.
Sunmuş bulunduğu yüksek öneri olanaklarıyla her daim adından sık sık söz ettirmeyi başaran Ziraat Bankası sizlere en iyiyi vererek her yönden kaliteli bir hizmet olanağından yararlanmanızda etkili oluyor. Siz de Ziraat Bankasının sunmuş bulunduğu önerilerden en iyi koşullarda yararlanma fırsatlarına sahip olabilirsiniz.