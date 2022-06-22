Emekli maaşı, emekli ikramiyesi, kıdem tazminatı, bayram ikramiyesi... Emekli olacaklar dikkat! Haziran’da başvuran zamlı alacak!

Emekli ikramiyeleriyle ilgili birçok detay merak ediliyor. Emekli olacakların Haziran ayında başvuru yapması halinde hem ikramiyeyi hem de maaşı zamlı alacağı belirtildi. Peki, emeklilik dilekçesi veren bayram ikramiyesi alır mı 2022 ? Emeklilik dilekçesi kaç gün önceden verilmeli? emeklilik dilekçesi ne zaman verilir? İşte merak edilenler...