Emekli kök maaşı artacak! Netleşti, 7.500 TL alanlara müjde geldi! 1999-2000 sonrası sigortalılara 8 altın kural! Son 3.5 yılla beraber...
Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında gerçekleşen artışlarla emekli maaşları yeniden yükselişe geçiyor. Bu yılın Temmuz ayıyla birlikte milyonlarca emekli, yeni maaşlarını almaya başlayacak. Emeklilik hakkını elde ederken emekli kök maaşı hesabı da büyük bir önem taşıyor ve bu konu, son dönemde en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Emekli kök maaşı hesaplaması için 8 altın kural bulunuyor. Peki, kök maaş nasıl yükseltilir? Emekli maaşları nasıl hesaplanıyor? İşte detaylar...
16.07.2023 10:22 - Son Güncelleme: 16.07.2023 10:22
Son günlerde, emeklilerin aylıklarının artmasıyla birlikte maaş miktarları netleşti. Ancak yüksek bir emekli maaşı almanın sırrı emeklilik zamanında değil, çalışma sürecinde doğru planlama yapmaktan geçiyor. Emekli olduktan sonra yüksek bir maaş almak isteyenler için en önemli adım, emeklilik planlamasına çalışırken başlamak. İşte emeklilik döneminde daha yüksek bir maaşa ulaşmak için atılması gereken adımlar...