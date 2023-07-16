Emekli kök maaşı artacak! Netleşti, 7.500 TL alanlara müjde geldi! 1999-2000 sonrası sigortalılara 8 altın kural! Son 3.5 yılla beraber...

Son günlerde, emeklilerin aylıklarının artmasıyla birlikte maaş miktarları netleşti. Ancak yüksek bir emekli maaşı almanın sırrı emeklilik zamanında değil, çalışma sürecinde doğru planlama yapmaktan geçiyor. Emekli olduktan sonra yüksek bir maaş almak isteyenler için en önemli adım, emeklilik planlamasına çalışırken başlamak. İşte emeklilik döneminde daha yüksek bir maaşa ulaşmak için atılması gereken adımlar...