Elini çabuk tutan fırsatı kapacak! Ucuz fiyatlı sıfır konut arayanlara baldan tatlı teklif! TOKİ'de muhteşem kampanya başladı!
Ucuz fiyatlı sıfır konut arayanlara baldan tatlı teklif! Elini çabuk tutan fırsatı kapacak! TOKİ'de muhteşem kampanya başladı. TOKİ'den ev arayana 2+1 ve 3+1 ucuz fiyatlı konut müjdesi geldi. 10 Aralık'a kadar kampanya sona erecek. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Aralık ayında kuralı satış yapacağı illeri ve konut sayılarını açıkladı. Ev sahibi olmak isteyenlerin sıklıkla ziyaret ettiği yerlerden birisi de Toplu Konut İdaresi (TOKİ) açık ya da kuralı satış sayfası oluyor. Başvurular ise Halkbank ve Ziraat Bankası'nın şubeleri aracılığıyla alınacak. her il için tarihler değişmekle birlikte 10 Aralık'a kadar tamamlanacak.
Milyonları ev sahibi yaparak yüzünü güldüren TOKİ'de 18 ilde ucuz fiyatlı daire başladı. Bütçesine uygun ev almak isteyenler bu kapsamda konutların bulunduğu ili ve fiyatları incelemek istiyor. Kurum toplamda 18 ilde 1707 konutu kuralı olarak satıyor. 240 aya kadar vade seçeneği sunulan konutların fiyatı 117 bin 860 liradan başlıyor. Kampanyanın detayları incelendiğinde yüzde 10, 12, 15, 20, 25 peşinat ve 96, 108, 120, 180 ve 240 ay vade ile konut sahibi olma imkanı sağlandığı görüldü. Ayrıca konutlara sadece evi olmayan vatandaşlar başvuru yapabilecek. Bu fırsat uygun fiyat kampanyasıyla uygun ev almak isteyenleri sevindirecek.
UYGUN FİYATLARLA KONUT SAHİBİ OLMA FIRSATI
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) vatandaşları uygun fiyata ev sahibi yapmaya devam ediyor.
TOKİ, Türkiye genelinde 18 ilde toplam 1.707 konutu dar ve orta gelirli vatandaşlar için düşük fiyat, az taksit ve uzun vadelerle kuralı satışa sundu.