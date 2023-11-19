Elektrikli otomobile ÖTV desteği! Resmi Gazete'de yayımlandı! Matrah aralığı değişti: İşte yeni fiyatlar

Yüzde 10 ÖTV oranına tabi olan elektrikli otomobiller için matrah eşiği 1 milyon 250 bin TL'den 1 milyon 450 bin TL'ye çıkarıldı.

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Buna göre satış fiyatı 1 milyon 914 bin TL'ye kadar olan elektrikliler yüzde 10'luk ÖTV'ye tabi olacak. Matrah 1 milyon 250 bin TL'yi geçseydi fiyat yüzde 40 dilimde 2 bin 100 TL'ye çıkacaktı. Yani fiyat otomatikman 186 bin civarında artacaktı. Matrah düzenlemesiyle kazanan vatandaş oldu. Firmalar fiyat artırsa bile yüzde 10 dilime girdiği için fiyatta avantaj yakalanacak.