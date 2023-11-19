Elektrikli otomobile ÖTV desteği! Resmi Gazete'de yayımlandı! Matrah aralığı değişti: İşte yeni fiyatlar

Tüketicinin elektrikli otomobillere daha kolay ulaşabilmesi için matrah limiti artırıldı. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kararla, motor gücü 160 kW'ın altındaki elektrikli motorlu binek otomobiller için ÖTV matrahında değişiklik yapıldı.
Yüzde 10 ÖTV oranına tabi olan elektrikli otomobiller için matrah eşiği 1 milyon 250 bin TL'den 1 milyon 450 bin TL'ye çıkarıldı.
Buna göre satış fiyatı 1 milyon 914 bin TL'ye kadar olan elektrikliler yüzde 10'luk ÖTV'ye tabi olacak. Matrah 1 milyon 250 bin TL'yi geçseydi fiyat yüzde 40 dilimde 2 bin 100 TL'ye çıkacaktı. Yani fiyat otomatikman 186 bin civarında artacaktı. Matrah düzenlemesiyle kazanan vatandaş oldu. Firmalar fiyat artırsa bile yüzde 10 dilime girdiği için fiyatta avantaj yakalanacak.