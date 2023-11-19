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Elektrikli otomobile ÖTV desteği! Resmi Gazete'de yayımlandı! Matrah aralığı değişti: İşte yeni fiyatlar

Son dakika haberleri... Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre motor gücü 160 KW'ın altındaki elektrikli araçların ÖTV matrahı değişti. Buna göre satış fiyatı 1 milyon 914 bin TL'ye kadar olan elektrikliler yüzde 10'luk ÖTV'ye tabi olacak. Yani fiyat otomatikman 186 bin civarında artacaktı. Matrah düzenlemesiyle kazanan vatandaş oldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 19 Kasım 2023, 09:21 Güncelleme 19 Kasım 2023, 09:22
Elektrikli otomobile ÖTV desteği! Resmi Gazete’de yayımlandı! Matrah aralığı değişti: İşte yeni fiyatlar 1

Tüketicinin elektrikli otomobillere daha kolay ulaşabilmesi için matrah limiti artırıldı. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kararla, motor gücü 160 kW'ın altındaki elektrikli motorlu binek otomobiller için ÖTV matrahında değişiklik yapıldı.

Elektrikli otomobile ÖTV desteği! Resmi Gazete’de yayımlandı! Matrah aralığı değişti: İşte yeni fiyatlar 2

Yüzde 10 ÖTV oranına tabi olan elektrikli otomobiller için matrah eşiği 1 milyon 250 bin TL'den 1 milyon 450 bin TL'ye çıkarıldı.

Elektrikli otomobile ÖTV desteği! Resmi Gazete’de yayımlandı! Matrah aralığı değişti: İşte yeni fiyatlar 3

Buna göre satış fiyatı 1 milyon 914 bin TL'ye kadar olan elektrikliler yüzde 10'luk ÖTV'ye tabi olacak. Matrah 1 milyon 250 bin TL'yi geçseydi fiyat yüzde 40 dilimde 2 bin 100 TL'ye çıkacaktı. Yani fiyat otomatikman 186 bin civarında artacaktı. Matrah düzenlemesiyle kazanan vatandaş oldu. Firmalar fiyat artırsa bile yüzde 10 dilime girdiği için fiyatta avantaj yakalanacak.

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