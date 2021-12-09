Ek zam talebi masaya geldi! Emekli ve memur maaşları işte böyle yükselecek! 17.8 milyon kişi bu gelişmeye kulak verdi!
17.8 milyon kişi bu gelişmeye kulak verecek! Ek zam talebi masaya geldi! Emekli ve memur maaşları işte böyle yükselecek. Ocak ayı için geri sayım başladı. 13 milyon emekli vatandaş maaşlarına yapılacak olan zam tutarını bekliyor. Emeklilerin merakla beklediği Ocak ayı zammı 3 Ocak Pazartesi günü belli olacak. Geçen hafta TÜİK tarafından enflasyon verilerinin açıklanmasıyla zam yolunda beşinci veride belli oldu. Bu bağlamda zam için yeni ipuçları da ortaya çıkıyor. Beş aylık enflasyon rakamlarına göre, yüzde 10.48 olarak çıktı. Bu gelişmeler ışığında en düşük ve en yüksek emekli maaş tahminleri hesaplanıyor.
Emekli ve memurun Ocak ayı zammı için beklediği tek bir veri kaldı. Bilindiği üzere emekli ve memur maaşlarına yılda iki kez yani altı ayda bir zam yapılıyor. Ocak ve Temmuz ayında yapılan bu zamlar milyonlar tarafından dört gözle bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) geçtiğimiz hafta Kasım ayı enflasyon verilerini açıkladı. Temmuz-Kasım enflasyonu ise 10.48 oldu. Açıklanan verilerin ışığında maaşlar hakkında yeni ipuçları da gelmeye başladı. 13 milyon emekli ve sözleşmeli personel, işçi statülerinden olmak üzere toplam 4 milyon 800 bin kamu personeli zamları bekliyor. Milyonların beklediği bu tutarlar 3 Ocak Pazartesi günü netleşecek.
SON HESAPLAMALAR
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan son enflasyon rakamlarının ardından tablo giderek netleşmeye başladı. Aralık ayı verilerinin de açıklanmasıyla Ocak ayının başında zam oranı belli olacak.
Temmuz ve Kasım ayı baz alınarak açıklanan resmi rakamlara göre yapılan hesaplamalarda ise 5 aylık dönem için %10,48 oranında enflasyon gerçekleştiği görüldü. Yeni oranların belli olması için 6 aylık rakamların hesaplanması gerekiyor. Sadece son bir verinin daha açıklanması ile Aralık ayının rakamlarına göre oranlar netlik kazanacak.
Şimdiye kadar açıklanan veriler baz alındığında ise enflasyon rakamları kapsamında SSK ve Bağ Kur emeklileri için mevcut orana göre 785 TL seviyesinde bir artış görülüyor. Söz konusu oranlar uygulanırsa en yüksek emekli maaşı ise bu oranlardan sonra 8 bin 277 liraya kadar yükselecek.