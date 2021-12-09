Ek zam talebi masaya geldi! Emekli ve memur maaşları işte böyle yükselecek! 17.8 milyon kişi bu gelişmeye kulak verdi!

Emekli ve memurun Ocak ayı zammı için beklediği tek bir veri kaldı. Bilindiği üzere emekli ve memur maaşlarına yılda iki kez yani altı ayda bir zam yapılıyor. Ocak ve Temmuz ayında yapılan bu zamlar milyonlar tarafından dört gözle bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) geçtiğimiz hafta Kasım ayı enflasyon verilerini açıkladı. Temmuz-Kasım enflasyonu ise 10.48 oldu. Açıklanan verilerin ışığında maaşlar hakkında yeni ipuçları da gelmeye başladı. 13 milyon emekli ve sözleşmeli personel, işçi statülerinden olmak üzere toplam 4 milyon 800 bin kamu personeli zamları bekliyor. Milyonların beklediği bu tutarlar 3 Ocak Pazartesi günü netleşecek.