Ek zam+ enflasyon farkı yeni tabloyu işaret etti! 13.9 milyon SSK Bağ-Kur emeklisine ilaç gibi gelecek zam! Temmuz ayında en düşük maaş...

Ocak ayında zamlı maaşlarını cebine koyan emeklilere Temmuz ayında 6 aylık enflasyona göre bir zam daha yapılacak. Yılın ilk ayında yüzde 30 zam alan emekliler yeni maaş zammının ne kadar olacağını merak ediyor. 2023 yılında yapılacak olan emekli maaşı zammı, yılın ilk altı ayında enflasyon oranına göre hesaplanacak. Şubat ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla zam yolunda bir veri daha belli oldu. Geriye 4 aylık veri kaldı. Bu kapsamda şimdi gözler yeni hesaplamalara çevrildi.