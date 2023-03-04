Ek zam+ enflasyon farkı yeni tabloyu işaret etti! 13.9 milyon SSK Bağ-Kur emeklisine ilaç gibi gelecek zam! Temmuz ayında en düşük maaş...
13.9 milyon SSK Bağ-Kur emeklisi Temmuz ayı zammı için geri sayıma başladı. Dün açıklanan veriler, enflasyon ve refah payı yeni tabloyu işaret etti. Temmuz ayında maaşlara en az ne kadar zam yapılacağı milyonlarca emeklinin gündeminde yerini koruyor. Emekli maaşlarına yapılacak zam oranı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verilerine göre hesaplanıyor. 2023 yılında da emekli maaşlarına yapılacak olan artış oranı yolunda artık geriye artık dört veri kaldı.
04.03.2023 17:59 - Son Güncelleme: 04.03.2023 17:59
Ocak ayında zamlı maaşlarını cebine koyan emeklilere Temmuz ayında 6 aylık enflasyona göre bir zam daha yapılacak. Yılın ilk ayında yüzde 30 zam alan emekliler yeni maaş zammının ne kadar olacağını merak ediyor. 2023 yılında yapılacak olan emekli maaşı zammı, yılın ilk altı ayında enflasyon oranına göre hesaplanacak. Şubat ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla zam yolunda bir veri daha belli oldu. Geriye 4 aylık veri kaldı. Bu kapsamda şimdi gözler yeni hesaplamalara çevrildi.
ŞUBAT AYI ENFLASYON NE KADAR OLDU?
TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 55,18, aylık yüzde 3,15 oldu.
2023 ŞUBAT AYI ENFLASYONU AÇIKLANDI!