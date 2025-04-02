Ek kazanç geldi: Maaşını Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası’ndan alanlara müjde

SGK emekli maaşını alan milyonlarca vatandaş için Nisan ayı adeta bayram oldu! Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank, emekli müşterilerine yönelik birbirinden cazip kampanyaları açıkladı. İşte maaşını bu bankalardan alan ya da hesap taşımayı düşünen emeklilerin kaçırmaması gereken fırsatlar:

Ziraat Bankası'ndan Emeklilere Özel Fırsatlar Ziraat Bankası, SGK'dan ilk kez emekli maaşı alacak müşterilerine avantajlı kampanyalar sunuyor. Bankayı tercih eden emekliler, bir yıl boyunca geçerli olacak çeşitli ayrıcalıklardan faydalanabilecek. 📌 Vadeli Mevduatta Özel Faiz Oranları İlk kez emekli olan ve maaşını Ziraat Bankası'na taşıyan müşterilere özel yüksek faiz oranları sunuluyor. Vadeli mevduat hesabı açarak avantajlı faiz oranlarından yararlanabilirsiniz. Şubeye gitmeden Ziraat Mobil ve İnternet Bankacılığı üzerinden kolayca hesap açabilirsiniz.

📌 Ücretsiz HGS Etiketi SGK'dan yeni emekli olan ve maaşını Ziraat'ten almaya başlayan müşterilere ücretsiz HGS etiketi veriliyor. HGS'nizi almak için en yakın Ziraat Bankası şubesine başvurabilirsiniz. 📌 %25 İndirimli Kiralık Kasa Hizmeti Emeklilere özel kiralık kasalarda %25 indirim uygulanıyor. Şubelerden başvurarak avantajlı fiyatlarla güvenli kasa kiralama hizmetinden yararlanabilirsiniz.

📌 Ücretsiz Para Transferi (Havale-EFT-FAST) Dijital bankacılık kanallarından yapılacak Havale, EFT ve FAST işlemleri ücretsiz. Emekliler, tüm para transferlerini ekstra ücret ödemeden gerçekleştirebilir. 📌 Emekli Maaşı Promosyonu Ziraat Bankası, emekli maaşlarını taşıyanlara yüksek promosyon ödemesi sunuyor. Kampanyaya katılım sağlamak ve detayları öğrenmek için şubeleri ziyaret edebilir ya da internet bankacılığı üzerinden başvuru yapabilirsiniz.