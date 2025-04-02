Ek kazanç geldi: Maaşını Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası’ndan alanlara müjde

SGK emekli maaşını alan milyonlarca vatandaş için Nisan ayı adeta bayram oldu! Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank, emekli müşterilerine yönelik birbirinden cazip kampanyaları açıkladı. İşte maaşını bu bankalardan alan ya da hesap taşımayı düşünen emeklilerin kaçırmaması gereken fırsatlar:
Ziraat Bankası'ndan Emeklilere Özel Fırsatlar
Ziraat Bankası, SGK'dan ilk kez emekli maaşı alacak müşterilerine avantajlı kampanyalar sunuyor. Bankayı tercih eden emekliler, bir yıl boyunca geçerli olacak çeşitli ayrıcalıklardan faydalanabilecek.
📌 Vadeli Mevduatta Özel Faiz Oranları
İlk kez emekli olan ve maaşını Ziraat Bankası'na taşıyan müşterilere özel yüksek faiz oranları sunuluyor.
Vadeli mevduat hesabı açarak avantajlı faiz oranlarından yararlanabilirsiniz.
Şubeye gitmeden Ziraat Mobil ve İnternet Bankacılığı üzerinden kolayca hesap açabilirsiniz.
📌 Ücretsiz HGS Etiketi
SGK'dan yeni emekli olan ve maaşını Ziraat'ten almaya başlayan müşterilere ücretsiz HGS etiketi veriliyor.
HGS'nizi almak için en yakın Ziraat Bankası şubesine başvurabilirsiniz.
📌 %25 İndirimli Kiralık Kasa Hizmeti
Emeklilere özel kiralık kasalarda %25 indirim uygulanıyor.
Şubelerden başvurarak avantajlı fiyatlarla güvenli kasa kiralama hizmetinden yararlanabilirsiniz.
📌 Ücretsiz Para Transferi (Havale-EFT-FAST)
Dijital bankacılık kanallarından yapılacak Havale, EFT ve FAST işlemleri ücretsiz.
Emekliler, tüm para transferlerini ekstra ücret ödemeden gerçekleştirebilir.
📌 Emekli Maaşı Promosyonu
Ziraat Bankası, emekli maaşlarını taşıyanlara yüksek promosyon ödemesi sunuyor.
Kampanyaya katılım sağlamak ve detayları öğrenmek için şubeleri ziyaret edebilir ya da internet bankacılığı üzerinden başvuru yapabilirsiniz.
VakıfBank'tan Emeklilere 27.000 TL'ye Varan Ödeme!
VakıfBank, maaşını taşıyan SGK emeklilerine 12.000 TL'ye varan nakit promosyon ve ek kampanyalarla toplamda 27.000 TL'ye kadar ödeme fırsatı sunuyor.
📅 Kampanya Tarihleri
1 Şubat 2025 - 30 Nisan 2025 tarihleri arasında geçerli.
Bu tarihler arasında SGK emekli maaşını VakıfBank'a taşıyanlar kampanyadan yararlanabilecek.
📌 12.000 TL Nakit Promosyon
Maaşını 3 yıl boyunca VakıfBank'tan alma taahhüdü veren emeklilere 12.000 TL'ye kadar nakit promosyon sağlanıyor.
📌 Ek 15.000 TL Nakit Ödeme Şansı
VakıfBank Emekli Troy Logolu Kredi Kartı alan müşteriler, aylık harcamalarına göre 15.000 TL'ye varan ek ödeme alabilecek.
Aylık 1.500 TL ve üzeri harcama yapan emekliler, toplamda 10 ay boyunca 15.000 TL ek ödeme kazanabilecek.
📌 Kampanyaya Katılım Şartları
Kampanyaya VakıfBank Mobil Uygulaması'ndaki "Cepte Kazan" menüsü üzerinden ya da
"EMEKLI" yazıp kredi kartınızın son 6 hanesiyle 5724'e SMS göndererek katılım sağlayabilirsiniz.
Kampanya süresi boyunca her ay yapılan alışveriş harcamalarına göre ödemeler maaş hesabına aktarılacaktır.
|Brüt Maaş Tutarı
|Ödenecek Promosyon Tutarı
|10.000 TL - 14.999 TL
|8.000 TL
|15.000 TL - 19.999 TL
|10.000 TL
|20.000 TL ve üzeri
|12.000 TL
📌 Başvuru Nasıl Yapılır?
Halkbank emeklilik promosyon başvurusu için:
Halkbank Mobil: İşlemler > Emeklilik İşlemleri > Emekli Promosyon Başvurusu
İnternet Şube: Başvuru > Emekli Promosyon Başvurusu menülerini kullanabilirsiniz.
Başvurunuzun durumunu Emekli Promosyon İzleme/İade sekmesinden takip edebilir, gerekirse iade işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.
NOT: Maaşınızı taşımadan önce tüm avantajları karşılaştırarak size en uygun bankayı seçebilirsiniz
Not: Fotoğraflar takvim.com.tr arşivinden ve bankaların resmi sitelerinden alınmıştır