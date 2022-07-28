E-devlet’ten hemen başvurun! 1,2,3,4 çocuklu ailelere, ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerinin hesaplarına yatıyor! 1420 lira SED ödemesi!

SED YARDIMI NEDİR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yıllardır yürütülmekte olan SED yardımı; yoksul ve muhtaç ailelerin çocuklarının kendi kendilerine bakabilecek seviyeye gelene dek ailelere yapılan ekonomik desteği ve psiko-sosyal desteği ifade ediyor.

Yani ailelere ve çocuklarına maddi yardımın yanı sıra psiko-sosyal destek de sunuluyor.

SED yardımı; kendi içerisinde geçici ekonomik destek ve süreli ekonomik destek olacak şekilde yapılıyor.

Geçici ekonomik destek; yılda bir ya da iki sefer yapılırken, süreli ekonomik destek ise belirli bir süre için her ay yapılıyor.