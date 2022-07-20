Düşük promosyon alan Emekli Sandığı SSK, BAĞ-KUR'lu bankaya koşsun! 6.500 lira ödeme jesti! Güncelleme talebiyle başvurmak yetiyor

Emekli Sandığı SSK, BAĞ-KUR'lu ile dul ve yetim aylığı alan vatandaşları kapsıyor. Temmuz'un ilk haftası mekli emaaşlarına gelen büyük zammın ardından emeklilere sağlanan promosyon ücretleri de değişti. ING, Garanti, İş Bankası, Türkiye Finans, Yapı Kredi, TEB, Akbank, QNB Finansbank, Denizbank, Şekerbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank güncel emekli promosyon ödeme miktarlarını açıkladı. Öte yandan zamla birlikte promosyon ödemesi düşük kalan emekliler de bankadan talep ettikleri taktirde yüksek ödeme alabiliyor. İşte ayrıntılar...