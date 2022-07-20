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Haberler Ekonomi Düşük promosyon alan Emekli Sandığı SSK, BAĞ-KUR'lu bankaya koşsun! 6.500 lira ödeme jesti! Güncelleme talebiyle başvurmak yetiyor

Düşük promosyon alan Emekli Sandığı SSK, BAĞ-KUR'lu bankaya koşsun! 6.500 lira ödeme jesti! Güncelleme talebiyle başvurmak yetiyor

Haziran enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte emekliye zam da göründü. Buna göre emekli maaşlarına yüzde 42.35'lik bir zam yapıldı. Maaşların artmasıyla bankaların promosyon ödemeleri de yükseldi. Promosyonlarda güncellemeye gidildi. Emekliler maaşlarına ek ödeme de alabiliyor. Promosyon ödemeleri bankadan bankaya değişiyor. 5 bin liraya varan nakit ve diğer ödemelerle birlikte 6.500 liraya varan promosyon fırsatı sunuluyor. Bunun için bankaya 'günceleme' talebiyle başvuru yapmak gerekiyor. İşte detaylar...

20.07.2022 18:07 - Son Güncelleme: 20.07.2022 18:46
Düşük promosyon alan Emekli Sandığı SSK, BAĞ-KUR’lu bankaya koşsun! 6.500 lira ödeme müjdesi! Güncelleme talebiyle başvurmak yetiyor

Emekli Sandığı SSK, BAĞ-KUR'lu ile dul ve yetim aylığı alan vatandaşları kapsıyor. Temmuz'un ilk haftası mekli emaaşlarına gelen büyük zammın ardından emeklilere sağlanan promosyon ücretleri de değişti. ING, Garanti, İş Bankası, Türkiye Finans, Yapı Kredi, TEB, Akbank, QNB Finansbank, Denizbank, Şekerbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank güncel emekli promosyon ödeme miktarlarını açıkladı. Öte yandan zamla birlikte promosyon ödemesi düşük kalan emekliler de bankadan talep ettikleri taktirde yüksek ödeme alabiliyor. İşte ayrıntılar...

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Düşük promosyon alan Emekli Sandığı SSK, BAĞ-KUR’lu bankaya koşsun! 6.500 lira ödeme müjdesi! Güncelleme talebiyle başvurmak yetiyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon rakamları sonrası emekli maaşlarına yüzde 42.35'lik zam yapıldı. Zamla birlikte bankalar da promosyon yarışına girdi.

Düşük promosyon alan Emekli Sandığı SSK, BAĞ-KUR’lu bankaya koşsun! 6.500 lira ödeme müjdesi! Güncelleme talebiyle başvurmak yetiyor

Emekli müşterilerine 5 bin liraya varan nakit ve diğer ödemelerle birlikte 6.500 liraya varan promosyon fırsatı sunan bankalar promosyonlarda güncelleme de yapabilecek.

Düşük promosyon alan Emekli Sandığı SSK, BAĞ-KUR’lu bankaya koşsun! 6.500 lira ödeme müjdesi! Güncelleme talebiyle başvurmak yetiyor

Mevcut müşterisini kaybetmek istemeyen bankalar talep edilmesi halinde promosyon rakamını güncelliyor. Akşam'da yer alan habere göre; Bunun için emeklilerin çalıştıkları bankaya 'güncelleme' talebiyle fiziki başvuru yapmaları yeterli.

Düşük promosyon alan Emekli Sandığı SSK, BAĞ-KUR’lu bankaya koşsun! 6.500 lira ödeme müjdesi! Güncelleme talebiyle başvurmak yetiyor

Bu durumda banka, daha önce yaptığı promosyon ödemesini yeni ödemeden düşerek yeni bir rakam belirliyor.

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