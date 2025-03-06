Düğün sezonu öncesi altın fiyatları! İslam Memiş borsa, dolar ve altın alacakları uyardı

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş 'in son açıklamalarına göre, altın fiyatlarındaki dalgalanmalar devam ediyor. Geçen hafta 3.565 TL seviyesini gören gram altın, daha sonra bir düşüş yaşayarak tekrar toparlanma eğilimine girdi. Peki, şu anki son fiyatlar nedir?

🔄 KISA VADEDE BEKLENTİLER

Memiş'e göre, piyasalardaki dalgalanmalar devam edecek. Cuma ( 7 Mart 2025 ) günü Amerika'da tarım dışı istihdam verisi ve işsizlik rakamları açıklanacak. Bu veriler, altın fiyatları üzerinde önemli bir etkiye sahip olacak. Kısa vadeli bir düşüş beklentisi halen devam ederken, teknik olarak ons altının 2.800 dolar seviyesinin altına sarkması gerekiyor. Geçen hafta 2.835 dolar seviyesine kadar gerileyen ons altın, Trump'ın vergi tehditleri ve piyasalardaki gerginlikler nedeniyle yeniden bir toparlanma sürecine girdi. Ancak bu yükselişlerin kalıcı olması beklenmiyor.