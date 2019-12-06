Doğalgaz faturasının düşmesi için 7 tüyo! Bildiğiniz her şeyi unutun!

Kışın nasıl tasarruf elde edilebileceği ve verimli bir kullanım sağlanabileceği ile ilgili alınabilecek basit tedbirleri derledik.

GECE KOMBİYİ KAPATMAK TASARRUF YAPMAZ

Öncelikle kombi bakımını yetkili servislere yaptırırak dolandırıcılara karşı dikkatli olmamız gerekli. Kombilerin, gece kapatmak yerine daha düşük ısıda tutulması gerekir. Gece kapatılarak tasarruf ettiğimiz düşülmekte fakat ertesi gün ısıtmak için daha fazla enerji harcayacaktır. Gece daha düşük ısılarda tutmak gerek.