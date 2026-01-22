PODCAST CANLI YAYIN

Diyanet'ten yurt dışı işçi alımı: 100 sözleşmeli din görevlisi alınacak! Şartlar neler?

Diyanet İşleri Başkanlığı yurt dışında görev yapmak üzere sınavla 100 sözleşmeli din görevlisi alacak. Başvurular 21 Ocak-4 Şubat 2026 tarihleri arasında elektronik ortamda yapılacak. Adaylarda ilahiyat lisans mezuniyeti, yabancı dil yeterliliği (en az 50 puan) ve mevzuatta belirtilen şartlar aranacak. Alım süreci iki aşamalı sınavla gerçekleştirilecek ve atamalar başarı sırasına göre yapılacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı, yurt dışında yaşayan vatandaşlar ile soydaş ve dindaşların dini ve kültürel bağlarının korunması ve güçlendirilmesi amacıyla yeni bir istihdam sürecini başlattı. Bu kapsamda Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü bünyesinde yurt dışı teşkilatında görevlendirilmek üzere sınavla 100 sözleşmeli din görevlisi alınacak.

ALIM YAPILACAK KADRO VE KONTENJAN

İstihdam, Diyanet İşleri Başkanlığı Yurt Dışı Teşkilatında "Yurt Dışı Sözleşmeli Din Görevlisi" unvanıyla gerçekleştirilecek. Kadro için belirlenen kontenjan 100 kişi olup, kadın ve erkek adaylar başvuru yapabilecek.

YURT DIŞI SÖZLEŞMELİ DİN GÖREVLİSİ İSTİHDAM EDİLECEK ÜLKELER

Sıra NoÜlke Adı
1ABD
2ALMANYA
3AVUSTRALYA
4AVUSTURYA
5BELÇİKA
6DANİMARKA
7FİNLANDİYA
8HOLLANDA
9İSVEÇ
10İSVİÇRE
11İTALYA
12KANADA
13NORVEÇ
14GÜNEY AFRİKA
15GÜNEY KORE
16İSPANYA
17KAMERUN
18MALEZYA
19MISIR
20NİJER
21PAKİSTAN
22UGANDA
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Adayların Türkiye'de lisans düzeyinde dini yükseköğrenim veren bir bölümden mezun olmaları veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen bir ilahiyat diplomasına sahip olmaları gerekiyor.

Türk uyruklu adaylar için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda belirtilen şartları taşıma zorunluluğu bulunurken, yabancı uyruklu adaylardan kimlik ve adli sicil belgeleri isteniyor.

Başvurularda ayrıca;

📌Süresiz oturma izni veya ilgili ülke belgeleri,

📌Askerlik durumunu gösterir belge,

📌Görev yapılacak ülkenin diline ilişkin yeterlilik belgesi,

📌Hafız olanlar için hafızlık belgesi,

📌Sağlık durumunun göreve elverişli olduğunu gösterir nitelikler,

📌İtikat, ibadet ve ahlak bakımından İslam törelerine uygunluk şartları aranıyor.

YABANCI DİL ŞARTI DİKKAT ÇEKİYOR

Adayların Türkçeyi etkin şekilde kullanabilmesi ve görev yapılacak ülkenin resmî dilini veya gerekli görülen dillerden birini bilmesi gerekiyor. Son 5 yıl içinde YDS'den en az 50 puan alındığını gösteren belge, ÖSYM tarafından kabul edilen eşdeğer sınav sonuçları ya da ilgili ülke dilinde alınmış eğitim diploması başvuru için geçerli olacak.

BAŞVURULAR ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK

Başvurular, 21 Ocak 2026 - 4 Şubat 2026 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacak. Adaylar, gerekli bilgi ve belgeleri sistem üzerinden yükleyecek; başvurular Müşavirlik veya Ataşelikler tarafından onaylanacak. Başvuru sürecinde eksik veya hatalı işlem yapılması halinde sorumluluk tamamen adaya ait olacak.

SINAV SÜRECİ İKİ AŞAMALI OLACAK

Sınavlar, "Mesleki Ehliyet Sınavı" ve "Yurt Dışı Temsil ve Yeterlik Sınavı"olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecek. Mesleki Ehliyet Sınavı'nda Kur'an-ı Kerim (yüzünden okuma ve ezber) ile temel dini bilgiler ölçülecek. Bu aşamayı geçen adaylar, Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu tarafından yapılacak ikinci sınava katılmaya hak kazanacak.

Her iki sınavdan da başarılı sayılabilmek için 100 üzerinden en az 70 puan alınması gerekiyor.

ATAMALAR BAŞARI SIRASINA GÖRE YAPILACAK

Sınavlarda başarılı olan adaylar, en yüksek puandan başlanarak başarı sırasına göre atanacak. Görev süresi bir yıl ile sınırlı olacak ve üç aylık deneme süresi uygulanacak. İhtiyaç halinde sözleşmeler her seferinde bir yılı geçmemek üzere uzatılabilecek. Görev yapılacak ülkeler ise hizmetin gereği ve bölgesel ihtiyaçlara göre Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenecek.