Diyanet'ten yurt dışı işçi alımı: 100 sözleşmeli din görevlisi alınacak! Şartlar neler?

SINAV SÜRECİ İKİ AŞAMALI OLACAK

Sınavlar, "Mesleki Ehliyet Sınavı" ve "Yurt Dışı Temsil ve Yeterlik Sınavı"olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecek. Mesleki Ehliyet Sınavı'nda Kur'an-ı Kerim (yüzünden okuma ve ezber) ile temel dini bilgiler ölçülecek. Bu aşamayı geçen adaylar, Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu tarafından yapılacak ikinci sınava katılmaya hak kazanacak.

Her iki sınavdan da başarılı sayılabilmek için 100 üzerinden en az 70 puan alınması gerekiyor.