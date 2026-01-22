YURT DIŞI SÖZLEŞMELİ DİN GÖREVLİSİ İSTİHDAM EDİLECEK ÜLKELER
Diyanet'ten yurt dışı işçi alımı: 100 sözleşmeli din görevlisi alınacak! Şartlar neler?
Diyanet İşleri Başkanlığı yurt dışında görev yapmak üzere sınavla 100 sözleşmeli din görevlisi alacak. Başvurular 21 Ocak-4 Şubat 2026 tarihleri arasında elektronik ortamda yapılacak. Adaylarda ilahiyat lisans mezuniyeti, yabancı dil yeterliliği (en az 50 puan) ve mevzuatta belirtilen şartlar aranacak. Alım süreci iki aşamalı sınavla gerçekleştirilecek ve atamalar başarı sırasına göre yapılacak.
