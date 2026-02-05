Diyanet İşleri Başkanlığı 10 sözleşmeli personel alacak! Şartlar neler, sözlü sınav ne zaman?

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI AÇIKLANDI

Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun genel şartlarını taşıması gerekiyor. Bunun yanında ilgili mühendislik bölümlerinden mezun olmak, bilişim alanında en az 5 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak ve en az iki güncel programlama dilini bildiğini belgelemek şartlar arasında yer alıyor.

Başvuru yapacak adayların 2024 KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olması gerekiyor. KPSS puanı bulunmayan ya da 70 puanın altında olan adaylar için puan 70 olarak kabul edilecek. Ayrıca geçerli bir yabancı dil puanına sahip olunması da şartlar arasında bulunuyor. Yabancı dil puanı olmayan adayların puanı sıfır olarak değerlendirilecek.

Adaylar ilan edilen unvanlardan yalnızca biri için başvuru yapabilecek.

