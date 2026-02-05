Diyanet İşleri Başkanlığı 10 sözleşmeli personel alacak! Şartlar neler, sözlü sınav ne zaman?
Diyanet İşleri Başkanlığı, merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere 10 sözleşmeli bilişim personeli alacak. Başvurular 2-16 Şubat 2026 tarihleri arasında DİBBYS üzerinden yapılacak. Adaylarda ilgili mühendislik bölümü mezuniyeti, en az 5 yıl bilişim tecrübesi, en az iki programlama dili bilgisi, en az 70 KPSS puanı ve yabancı dil puanı şartı aranacak. Sözlü ve uygulamalı sınav 3 Mart 2026'da Ankara'da yapılacak.
