Diyanet İşleri Başkanlığı 10 sözleşmeli personel alacak! Şartlar neler, sözlü sınav ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı, merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere 10 sözleşmeli bilişim personeli alacak. Başvurular 2-16 Şubat 2026 tarihleri arasında DİBBYS üzerinden yapılacak. Adaylarda ilgili mühendislik bölümü mezuniyeti, en az 5 yıl bilişim tecrübesi, en az iki programlama dili bilgisi, en az 70 KPSS puanı ve yabancı dil puanı şartı aranacak. Sözlü ve uygulamalı sınav 3 Mart 2026'da Ankara'da yapılacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 10 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacağını duyurdu. Alımlar, 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Ek 6'ncı maddesi ile ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında gerçekleştirilecek. Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınav başarı sıralamasına göre değerlendirilecek.

Başvurular, 2 Şubat 2026 tarihinde başladı. 16 Şubat 2026 saat 16.30'a kadar DİBBYS sistemi üzerinden sinav.diyanet.gov.tr adresi aracılığıyla yapılacak.

KADROLAR VE KONTENJAN DAĞILIMI

Alım yapılacak kadrolar ve kontenjan sayıları şu şekilde açıklandı:

Merkez teşkilatında;

🔴A Grubu Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı: 2 kişi

🔴B Grubu Yazılım Geliştirme Uzmanı: 1 kişi

🔴DevOps Uzmanı: 1 kişi

🔴Sistem Uzmanı: 1 kişi

🔴Veri Tabanı Uzmanı: 1 kişi

🔴Mobil Uygulama Geliştirme Uzmanı: 1 kişi

🔴Siber Güvenlik Uzmanı: 1 kişi

🔴Sızma Testi Uzmanı: 1 kişi

🔴Bilgi Güvenliği Uzmanı: 1 kişi

Toplamda 10 sözleşmeli bilişim personeli istihdam edilecek.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI AÇIKLANDI

Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun genel şartlarını taşıması gerekiyor. Bunun yanında ilgili mühendislik bölümlerinden mezun olmak, bilişim alanında en az 5 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak ve en az iki güncel programlama dilini bildiğini belgelemek şartlar arasında yer alıyor.

Başvuru yapacak adayların 2024 KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olması gerekiyor. KPSS puanı bulunmayan ya da 70 puanın altında olan adaylar için puan 70 olarak kabul edilecek. Ayrıca geçerli bir yabancı dil puanına sahip olunması da şartlar arasında bulunuyor. Yabancı dil puanı olmayan adayların puanı sıfır olarak değerlendirilecek.

Adaylar ilan edilen unvanlardan yalnızca biri için başvuru yapabilecek.

POZİSYONLARA ÖZEL TEKNİK ŞARTLAR BELİRLENDİ

Her kadro için ayrıca teknik yeterlilik ve mesleki deneyim şartları aranacak. Yazılım geliştirme, DevOps, sistem yönetimi, veri tabanı yönetimi, mobil uygulama geliştirme, siber güvenlik ve sızma testi gibi alanlarda belirli teknoloji ve süreçlerde deneyim talep ediliyor.

Bazı pozisyonlar için uluslararası geçerliliğe sahip sertifikalar, proje deneyimleri ve kurumsal sistemlerde çalışma geçmişi tercih sebebi olarak değerlendirilecek.

BAŞVURU BELGELERİ SİSTEME YÜKLENECEK

Adaylar, başvuru sırasında mesleki tecrübelerini ve sertifikalarını gösteren belgeleri PDF veya JPEG formatında sisteme yükleyecek. Belgelerde mesleki deneyim, görev alınan projeler ve çalışma sürelerinin açık şekilde yer alması gerekiyor.

Başvuruda eksik veya yeterince açıklayıcı olmayan belgeler sunulması durumunda başvurular geçersiz sayılacak.

SINAV SÜRECİ ANKARA'DA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Sözlü ve uygulamalı sınav süreci 3 Mart 2026 tarihinde Ankara'da başlayacak. Sınava çağrılacak adaylar, KPSS puanının yüzde 70'i ile yabancı dil puanının yüzde 30'unun toplamına göre belirlenecek. Kadro sayısının 10 katı aday sınava davet edilecek.

Sınava girecek adayların sınav giriş belgesi ile birlikte kimlik belgesini yanlarında bulundurmaları zorunlu olacak.

DEĞERLENDİRME VE YERLEŞTİRME SÜRECİ

Sınavda başarılı sayılabilmek için adayların 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekiyor. Başarılı adaylar arasından ilan edilen kadro sayısı kadar asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecek.

Atamalar, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanmasının ardından yapılacak.

SONUÇ VE DUYURULAR İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILACAK

Sınav sürecine ilişkin tüm duyurular Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesi ve İnsan Kaynakları sayfası üzerinden yayımlanacak. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak. Sonuçlar ve sınav giriş belgeleri sinav.diyanet.gov.tr adresinden görüntülenebilecek.

MEVZUAT HÜKÜMLERİ GEÇERLİ OLACAK

Duyuruda yer almayan konular için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili yönetmelik hükümleri uygulanacak. Ayrıca gerçeğe aykırı belge veya beyan tespit edilmesi halinde adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacak.