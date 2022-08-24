Devletten o kişilere 125 bin TL destek ödemesi! 10 Ekim'e kadar başvuru yapmanız yeterli! Şimdi al 24 ay sonra faizsiz öde!
KOSGEB tarafından iş yeri açmak isteyenlere, istihdam sağlayanlara destek ödemeleri sürüyor. Son dakika haberine göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, istihdam başına sağlanan destek miktarının 100 bin liradan 125 bin liraya çıkarıldığını açıkladı. Bakan Varank açıklamasında, "Başvurusu onaylanan işletmelerimiz 28 Kasım tarihine kadar KOSGEB'ten istihdam başına 125 bin lira ödemelerini talep edecekler." ifadelerini kullandı. İşte KOSGEB desteğine dair merak edilenler haberimizde!
KOSGEB tarafından istihdam sağlamak isteyenlere yapılan destek ödemesi oldukça merak edildi. "Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı" kapsamında sağlanan destek miktarı 125 bin TL'ye yükseltildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı ile bugüne kadar 47 bin işletmeye 4 milyar liraya yakın destek verdiklerini belirterek bu kapsamda 63 bin gencin istihdam edildiğini açıkladı. Peki, KOSGEB 125 bin TL kredi desteğinden kimler yararlanabilir? Geri ödeme nasıl olacak? Başvurular ne zaman başlayacak? İşte merak edilen tüm bilgiler haberimizde!
63 BİN GENCE İSTİHDAM
KOSGEB, genç istihdamını kolaylaştıran "Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı"nın dördüncü başvuru döneminde destek tutarını 100 bin liradan 125 bin liraya çıkarttı. Covid-19'dan etkilenen işletmelere yönelik destekte şartları taşıyan işletmeler, 10 Ekim'e kadar online olarak başvurularını yapabilecek. Başvurusu onaylanan işletmeler, koşullara uygun personeli istihdam ettikten sonra 28 Kasım'a kadar KOSGEB'den ödeme talebinde bulunacak. Kesin destek onayı, bütçe kapsamında ödeme talep sırasına göre verilecek.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı ile bugüne kadar 47 bin işletmeye 4 milyar liraya yakın destek verdiklerini belirterek bu kapsamda 63 bin gencin istihdam edildiğini açıkladı.
Programın 4'üncü başvuru döneminde destek miktarını 100 bin liradan 125 bin liraya çıkardıklarını ifade eden Bakan Varank, "Genç ve kadın istihdamının önceliklendirildiği programa başvurular, 10 Ekim'e kadar devam edecek. Başvurusu onaylanan işletmelerimiz de 28 Kasım'a kadar KOSGEB'den istihdam başına 125 bin lira olan ödemelerini talep edebilecek." dedi.
Bakan Varank, IFCO – İstanbul Hazır Giyim ve Moda Fuarı'nın açılışını yaptı. İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) tarafından İstanbul Fuar Merkezinde törende konuşan Bakan Varank, KOSGEB'in istihdama yönelik desteğiyle ilgili şunları söyledi: