Devletten o kişilere 125 bin TL destek ödemesi! 10 Ekim’e kadar başvuru yapmanız yeterli! Şimdi al 24 ay sonra faizsiz öde!

KOSGEB tarafından istihdam sağlamak isteyenlere yapılan destek ödemesi oldukça merak edildi. "Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı" kapsamında sağlanan destek miktarı 125 bin TL'ye yükseltildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı ile bugüne kadar 47 bin işletmeye 4 milyar liraya yakın destek verdiklerini belirterek bu kapsamda 63 bin gencin istihdam edildiğini açıkladı. Peki, KOSGEB 125 bin TL kredi desteğinden kimler yararlanabilir? Geri ödeme nasıl olacak? Başvurular ne zaman başlayacak? İşte merak edilen tüm bilgiler haberimizde!