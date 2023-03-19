Devletten 5.104 + 8.500 TL ödeme! Tüm başarılı öğrencilere teşvik hediyesi! Başarı Teşvik Programı devam ediyor! İlkokul, 5,6,7,8. sınıf, lise...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Öğrencilerimize devletlerinin yanında olduğunu hissettirecek başarı destekleri sağlayacağız.'' dedi. Bu program için 1,5 milyar liralık bütçe ayırdıklarını bildiren Erdoğan,

"Sosyal yardım alma hakkına sahip ailelerimize mensup, devlet okullarında okuyan ve sınıflarında dereceye giren ilk ve ortaöğretim öğrencilerimize net asgari ücretin yüzde 60'ına kadar, yükseköğretim öğrencilerimize net asgari ücret kadar dönem arasında yapılacak şekilde başarı desteği vereceğiz.

Ayrıca dört yıllık örgün eğitim yapan yükseköğretim kurumlarını kazanan aynı kapsamdaki öğrencilerimize aylık 100 lira destek ödemesi yapacağız.