Dev bankadan 2026 tahmini! Altın almayan pişman olacak

Banka, 2026 yılı için altın fiyatlarında tarihi bir zirveye işaret ederken, gümüş yatırımcıları için dikkat çeken uyarılarda bulundu.
📌 İşte Morgan Stanley'nin ses getiren raporundan öne çıkan başlıklar ve 2026 beklentileri:
📈 ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ SÜRECEK
🔍 Morgan Stanley analistleri, altın piyasasında son dönemde görülen agresif yükseliş ivmesinin 2026 yılında hız keseceğini öngörüyor. Rapora göre bu yavaşlamanın temel nedeni, merkez bankaları ve borsa yatırım fonlarının (ETF) alımlarını kademeli olarak azaltması olacak. Ancak bu durum, fiyatların düşeceği anlamına gelmiyor.
💡 Banka, yükseliş hızının yavaşlamasına rağmen altını destekleyecek güçlü katalizörlerin hala masada olduğunu belirtiyor:
Faiz İndirimleri: Küresel çapta beklenen faiz indirim döngüsü, faiz getirmeyen bir varlık olan altının cazibesini artırmaya devam edecek.
Zayıf Dolar: ABD dolarındaki olası değer kaybı, altının diğer para birimleri cinsinden daha ucuz hale gelmesini sağlayarak talebi canlı tutacak.
🎯 2026 İÇİN REKOR HEDEF: 4.800 DOLAR
🚀 Raporun en dikkat çekici bölümü şüphesiz altın fiyatlarına yönelik verilen somut hedef oldu. Morgan Stanley, altının ons fiyatının yılın dördüncü çeyreğinde 4.800 dolar seviyesine ulaşacağını tahmin ediyor. Bu rekor beklentisinin arkasında üç ana dayanak noktası bulunuyor:
Çin Faktörü: Çin'deki perakende yatırımcıların altına olan talebinin güçlenerek devam etmesi bekleniyor.
Merkez Bankaları: Alımlar yavaşlasa da merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme isteği nedeniyle talebin tarihsel ortalamaların üzerinde kalacağı öngörülüyor.
Küresel Büyüme Endişeleri: Dünyada ekonomik büyümeye dair artan kaygılar, yatırımcıları "güvenli liman" olarak bilinen altına yönlendirmeyi sürdürecek.
📉 GÜMÜŞ YATIRIMCISINI ZORLU BİR YIL BEKLİYOR
⚠️ Altın için çizilen iyimser tablo, gümüş tarafında yerini daha karamsar bir görünüme bırakıyor. Analistler, gümüşün 2026 yılında altına kıyasla çok daha zayıf bir performans sergileyeceğini ("underperform") belirtti.
🛠️ Gümüş piyasasındaki bu negatif ayrışmanın temel sebepleri ise şöyle sıralanıyor:
Arz Açığı Zirveyi Gördü: 2025 yılı, gümüş piyasasında arz açığının en yüksek seviyeye ulaştığı yıl olarak kayıtlara geçecek. Ancak 2026'da bu dengenin değişmesi bekleniyor.
Endüstriyel Talep Düşüşü: Gümüşün en büyük kullanım alanlarından biri olan güneş enerjisi panelleri sektöründe kurulumların azalacağı tahmin ediliyor. Bu durum, gümüşe olan endüstriyel talebi doğrudan baskılayacak.
🔩 Platin ve Paladyum Tahminleri
📊 Rapor sadece altın ve gümüşle sınırlı kalmadı; endüstriyel metaller platin ve paladyum için de 2026 projeksiyonları paylaşıldı. Piyasalardaki yapısal dengesizliklere ve değişen talep dinamiklerine dikkat çeken bankanın tahminleri şu şekilde:
Platin: Ons başına 1.775 dolar
Paladyum: Ons başına 1.325 dolar
Fotoğraflar: AA