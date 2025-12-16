Dev bankadan 2026 tahmini! Altın almayan pişman olacak

🔩 Platin ve Paladyum Tahminleri

📊 Rapor sadece altın ve gümüşle sınırlı kalmadı; endüstriyel metaller platin ve paladyum için de 2026 projeksiyonları paylaşıldı. Piyasalardaki yapısal dengesizliklere ve değişen talep dinamiklerine dikkat çeken bankanın tahminleri şu şekilde: