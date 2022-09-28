Deprem üstüne deprem! Altın fiyatları alanın elinde kalıyor! İlk kez bu rakam verildi! 14-18 -22 ayar bilezik ve 0.5 gram altın ne kadar?
Altın fiyatları geçen gün son 2,5 senenin en düşük düzeyi olan 1626 dolara kadar gerilemişti. Bugün ise ons altın sabah saatlerinde 1625 dolara düştü. Altın fiyatlarındaki düşüş dur durak bilmiyor. Yatırımcılar gram altın, çeyrek altın ve yarım altın fiyatlarını araştırıyor. Altın fiyatları haftanın üçüncü prosedür gününde de aşağı yönlü hareketine devam ediyor. Yatırımcılar altın fiyatlarını yakından takip eder iken sabah saatlerinde ons altın 1625 dolara kadar geriledi. Peki bugün gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? 28 Eylül 2022 son dakika altın fiyat listesi…
Günümüzde ekonomideki dalgalanmalar pek çok vatandaş doğrultusundan dikkatle takip ediliyor. Genellikle gündeme her vakit meşgul eden altın ile ilgili değişik görüşler havada uçuşmakta. Yatırım yapacaklar, önünü görmek amacıyla değişik fikirler almaya ve doğru analizler yapmaya çalıyor. Bu ekonomik koşullarda altının yönünün ne olacağı merak konusu.
Küresel piyasalarda altın fiyatları düşüş yaşamaya devam ediyor. Dünyayı kasıp kavuran enflasyonist baskı sebebiyle merkez bankaları faiz artırımı kararı alırken dolar zirveye taşındı ve bunun sonucunda altın son 2,5 senenin dibini gördü. Amerikan Merkez Bankası'nın faizi her defasında artırma kararı alması ile arttırmaya devam edeceği sinyallerini vermesi kıymetli metal altını allak bullak etti. Ons altın; 2,5 senenin dibinde prosedür görüyor. Ons altın 2022 yılların Nisan ayından itibaren gördüğü en düşük civar olan 1626 dolara kadar düştü.
Amerikan Merkez Bankası'nın faiz artırması ile bundan ileri kararlarında faiz artırma sinyalleri vermesinin etkisiyle Amerikan doları, son 20 senenin zirvesini gördü. ABD Merkez Bankası'nın (FED) agresif faiz artırımlarını sürdürmesi halinde altın fiyatı üstünde aşağı yönlü bir başkanın devam edebileceği öne sürülüyor.