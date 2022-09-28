Deprem üstüne deprem! Altın fiyatları alanın elinde kalıyor! İlk kez bu rakam verildi! 14-18 -22 ayar bilezik ve 0.5 gram altın ne kadar?

Günümüzde ekonomideki dalgalanmalar pek çok vatandaş doğrultusundan dikkatle takip ediliyor. Genellikle gündeme her vakit meşgul eden altın ile ilgili değişik görüşler havada uçuşmakta. Yatırım yapacaklar, önünü görmek amacıyla değişik fikirler almaya ve doğru analizler yapmaya çalıyor. Bu ekonomik koşullarda altının yönünün ne olacağı merak konusu.