Dengeler değişti! Altın fiyatları son dakika ters düz oldu! Sağ gösterip, sol vurdu! O tarihe dikkat! Çeyrek, yarım ve tam altın fiyatı bugün ne kadar 2022?

Ben bu toparlanmanın kalıcılı olmayacağını ve istikbal aylarda piyasalarda daha güçlü bir bozulma olacağını düşünüyorum. Genellikle ABD 10 senelik faizleri yüzde 1.98 üstünde kalmayı başarabilirse, bu hal hem risk iştahı hem de ons altın amacıyla negatif olacaktır. Aslında ons altın uzun bir süredir net bir hareket yapmadı. Düşüşler de yükselişler de belirli bölgeler arasında gerçekleşiyor. Ons altın amacıyla yukarıda 1832-1850 dolar aralığını mühim direnç bölgesi, olarak izliyorum. Mevcut görünümde bu bölge altında kalınması tekrardan baskıya sebep olabilir. Aşağıda ise, 1785 desteği kritik. Bu seviyenin altı baskı bölgesi olacaktır.