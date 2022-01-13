Dengeler değişti! Altın fiyatları son dakika ters düz oldu! Sağ gösterip, sol vurdu! O tarihe dikkat! Çeyrek, yarım ve tam altın fiyatı bugün ne kadar 2022?
ABD'den gelen kritik enflasyon verisi ardından altın fiyatları dalgalandı. Veri evveli 1820 dolar civarında hareket eden altının ons fiyatı, veri ardından 1825 dolar oranına yükselerek gün içi zirvesini gördü. ABD enflasyon rakamları, senelik bazda beklentiler dahilinde yüzde 7 olarak açıklanırken; aylık bazda ise 0,5 oranında gerçekleşti. Enflasyon böylece 39 senenin zirvesinde kalmayı sürdürdü. ABD enflasyon verisi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklenenden daha evvel faiz artırımına gitme olasılığını kuvvetlendirebileceği amacıyla olabildiğince önemli. Peki çeyrek, yarım ve tam altın fiyatı bugün ne kadar?
GRAM ALTIN 800 LİRANIN ÜZERİNDE
Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış zamanında 804 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 805 lira seviyeden başladı. Gram altının fiyatı, yeni güne hafif yükselişle başlarken; gün amacıyla da en yüksek 810,08 lira civarını, en düşük ise 802,11 lira civarını gördü. Gram altın, ons altın fiyatında ve dolar kurunda yaşanan düşüşün etkisiyle aşağı yönlü hareket ederken, şu dakikalarda yüzde 0.16 oranında düşüşle 806,61 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1321 lira, Cumhuriyet altını da 5 bin 436 liradan işlem görüyor.
ALTINDA BU SEVİYELER TAKİP EDİLMELİ
Rıdvan Baştürk – Baştürk Finansal Danışmanlık Kurucusu
Geçen hafta 1830 dolar seviyelerinden 50 dolar seviyesinde düşüş yaşam sürdüren ons altında tekrardan toparlanma görmekteyiz. Yeni sene ile eş güdümlü ABD Merkez Bankası (Fed) doğrultusunda sıkılaşma beklentilerinde artış söz konusu. İstihdam piyasasında yaşanan toparlanma (özellikle işsizlik oranının yüzde 3.8'e düşmesi mühim) ve enflasyon kaygıları Fed'in daha süratli bir şekilde sıkılaşmasını sağlayacak gibi gözüküyor.
Halihazırda Fed, mart ayında tahvil alımlarını bitirecek. Sonrasında faiz artırması ve 8 trilyon seviyesinde olan bilançosunu küçültmesi bekleniyor. Bu beklentiler ile eş güdümlü, ABD 10 senelik faizleri yüzde 1.81'i test etti ve bu hal piyasaları rahatsız etti. Ancak bu rahatsızlığın uzun sürmediğini ve piyasalarda tekrardan toparlanma olduğunu görüyoruz.
Ben bu toparlanmanın kalıcılı olmayacağını ve istikbal aylarda piyasalarda daha güçlü bir bozulma olacağını düşünüyorum. Genellikle ABD 10 senelik faizleri yüzde 1.98 üstünde kalmayı başarabilirse, bu hal hem risk iştahı hem de ons altın amacıyla negatif olacaktır. Aslında ons altın uzun bir süredir net bir hareket yapmadı. Düşüşler de yükselişler de belirli bölgeler arasında gerçekleşiyor. Ons altın amacıyla yukarıda 1832-1850 dolar aralığını mühim direnç bölgesi, olarak izliyorum. Mevcut görünümde bu bölge altında kalınması tekrardan baskıya sebep olabilir. Aşağıda ise, 1785 desteği kritik. Bu seviyenin altı baskı bölgesi olacaktır.
ONS ALTINDA SATIŞ BASKISI SÜREBİLİR
Onurcan Bal – Gedik Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı
Aralık ayının ikinci %50 sinde toparlanma çabasının etkili bulunduğu ve son aylarda bulunduğu gibi 1800 dolar üstünde tutunma çabasının gözlemlendiği ons altında yeni senenin ilk haftasında ise dalgalı bir manzara etkili oluyor. Haftanın ilk alanında toparlanma çabasını devam ettiren ons altında çarşamba günü ABD'de belirtiler FPOMC tutanakları ardından satış baskısının artış kaydettiği görülüyor.