Daha cazip teklif sunuldu! Kredi faizinde çeşitli avantajlar doğuyor! İş, Deniz, Vakıf, Ziraat, Garanti faiz oranı nedir?

Bankaların kredi faiz oranlarında yeni değişimler yaşanıyor. Bu kapsamda son dakika açıklamaları kredi çekecekler tarafından yakından takip ediliyor. Yapılan son duyuruya göre bankalar kredi faiz oranlarında değişiklik yapıldı. Bu bağlamda taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi çekecek olanlar banka banka faiz oranlarını merak ederek araştırma yapıyor. Binlerce kişi nakit para ihtiyacını sağlamak ya da ev, araba alma fikri nedeniyle kredi faiz oranlarında yaşanan son gelişmeleri inceliyor. Kamu bankaları ve özel bankalar kredi faiz oranlarındaki yeni kampanyalarını açıkladı.