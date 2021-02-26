Daha cazip teklif sunuldu! Kredi faizinde çeşitli avantajlar doğuyor! İş, Deniz, Vakıf, Ziraat, Garanti faiz oranı nedir?
Dönem dönem bankalar kredi faiz oranlarını değiştirerek müşterilerine yeni teklifler sunmaya devam ediyor. Bu minvalde banka banka faizde son durum vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bankalar kredi faiz oranlarını belirli zamanlar aralığında değiştiriyor. Ev ve araba almak ya da nakit ihtiyacını karşılamak üzere kredi çekecek olanlar banka banka taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranlarını bankalar resmi internet siteleri üzerinden inceliyor. İşte 24 Şubat Denizbank, Garanti BBVA, Ziraat ihtiyaç, taşıt ve konut kredi faiz oranları
26.02.2021 20:51
- Son Güncelleme: 26.02.2021 20:54
Bankaların kredi faiz oranlarında yeni değişimler yaşanıyor. Bu kapsamda son dakika açıklamaları kredi çekecekler tarafından yakından takip ediliyor. Yapılan son duyuruya göre bankalar kredi faiz oranlarında değişiklik yapıldı. Bu bağlamda taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi çekecek olanlar banka banka faiz oranlarını merak ederek araştırma yapıyor. Binlerce kişi nakit para ihtiyacını sağlamak ya da ev, araba alma fikri nedeniyle kredi faiz oranlarında yaşanan son gelişmeleri inceliyor. Kamu bankaları ve özel bankalar kredi faiz oranlarındaki yeni kampanyalarını açıkladı.