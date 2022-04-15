Cüzi olarak 1.601 TL ödenecek! 4/1-a, 4/1-c kapsamında olanlar için emeklilik ile ilgili yeni detay! 2008'den sonra çalışmaya başlayanlar...
Emeklilik ile ilgili yeni açıklama geldi. Türkiye'de sayıları 2 milyon 695 bin olan ücretsiz aile işçileri ile ilgili açıklama geldi. Bilindiği üzere ücretsiz aile işçisi durumundaki eşler ve çocuklar sigortalı sayılmıyor. Ancak çocukları sigortalı olabiliyor. Sosyal güvenlik primleri asgari ücret üzerinden hesaplanarak yatırılabiliyor. Bu durumda günlük 54 TL, aylık olarak 1.626 TL prim ödeyerek sigorta yaptırılabilir. Herhangi bir işte çalışmayanların ise isteğe bağlı sigorta ile aylık minimum 1.601 TL ödeyerek emekli olabiliyor. Ancak burada 4/1-a ve 4/1-c statüsündeki prim günü farkı öne çıkıyor. İşte konu hakkında detaylı bilgiler...
Aylık 1.626 TL prim ödemek kafi... Sayıları 2 milyon 695 bin olan ücretsiz aile işçileri ile ilgili izahat geldi. Ücretsiz aile işçisi durumundaki eşler ve çocuklar sigortalı sayılmıyor. Sadece çocukların sigortalı olmasının önünde bir engel bulunmuyor. Primleri asgari ücret üzerinden hesaplanarak yatırılabilir. Sadece burada 4/1-a ve 4/1-c statüsündeki prim günü farkı öne çıkıyor. İşte konu hakkınde detaylar...
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) işgücü istatistiklerine göre, Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı itibarıyla 28 milyon 797 bin kişiye ulaşıyor. Bunlardan 2 milyon 695 bin kişi, ücretsiz aile işçilerinden oluşuyor. Ücretsiz aile işçilerinin 2 milyon 200 bini tarımda, 495 bini tarım dışı sektörlerde yer alıyor. Ücretsiz aile işçilerinin 883 bini erkek, 1 milyon 812 bini kadın. Erkek ve kadınların ne kadarının eş, ne kadarının çocuklardan oluştuğuna dair bir veri bulunmuyor.
SİGORTALI SAYILMIYORLAR
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'na göre, bir veya birden fazla işverence "hizmet akdi" ile çalıştırılanlar 4/1-a (SSK) kapsamında sigortalı sayılıyorlar. Kanun, sigortalı sayılabilmek için bir işverene bağlı olarak çalışma kriteri arıyor. İşverenin işyerinde ücretsiz çalışan eşini sigortalı olarak sayılmayan kişiler arasında kabul ediyor.
SOSYAL GÜVENLİK ANAYASAL HAK
"İşverenin yanında ücretsiz çalışan eş" kavramı daha çok kadınları kapsıyor. Aile birliği devam ederken ekonomik anlamda eşine bağımlı olan kadın, boşanma halinde de sosyal güvenceden yoksun kalıyor. Anayasa'nın 60. maddesi "Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar" diyor.