Cüzi olarak 1.601 TL ödenecek! 4/1-a, 4/1-c kapsamında olanlar için emeklilik ile ilgili yeni detay! 2008’den sonra çalışmaya başlayanlar...

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) işgücü istatistiklerine göre, Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı itibarıyla 28 milyon 797 bin kişiye ulaşıyor. Bunlardan 2 milyon 695 bin kişi, ücretsiz aile işçilerinden oluşuyor. Ücretsiz aile işçilerinin 2 milyon 200 bini tarımda, 495 bini tarım dışı sektörlerde yer alıyor. Ücretsiz aile işçilerinin 883 bini erkek, 1 milyon 812 bini kadın. Erkek ve kadınların ne kadarının eş, ne kadarının çocuklardan oluştuğuna dair bir veri bulunmuyor.