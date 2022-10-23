Cüzdanınızdaki 50 TL bir servet olabilir! Değeri 50 bin TL ediyor! Hemen şimdi kontrol edin! Rakamın yanındaki o işaret...
Son yıllarda hatalı basım banknotlarla sık sık karşılaşılıyor. ATM'den çekilen veya bir şekilde ele geçen hatalı basım paraların değeri ise dudak uçuklatıyor. 50 TL sanılan para aslında servet değerinde olabiliyor. Bu tip banknotların binlerce lira değerine ulaştığı belirtiliyor. Bu haberlerle karşılaşan vatandaşlar cüzdanlarındaki paraları kontrol ederken, hatalı basım banknotların değeri 50 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. Peki, bir paranın hatalı basım olup olmadığı nasıl anlaşılır? İşte merak edilenler...
Koleksiyon yapan kişilerin ilgisini çeken hatalı basım paralarla piyasalarda sık sık karşılaşılıyor. Vatandaşlar bu tip paraları haberi olmadan bile ellerinden çıkarabiliyor. Ancak aslında 50 TL sandığınız para daha büyük bir değerde olabilir. Cebinde hatalı basım para bulan vatandaşlar bu paraları değerinin binlerce katına satışa çıkarıyor. 50 bin liradan 200 bin liraya kadar değişen aralıklarla fiyat biçiliyor...
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Devlet Hastanesinde görevli sağlık çalışanı Şenol Çam, ATM'den çektiği hatalı basım 50 liralık banknotu internetten 50 bin liraya satışa sundu.
Şenol Çam, daha sonra para sayma makinesinden geçirdiği banknotun hatalı basım serisinden olduğunu tespit etti. Paranın koleksiyon değeri olduğunu düşünen Şenol Çam, 50 liralık banknotu bin katına yani 50 bin liradan internette satışa çıkardı.