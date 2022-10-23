Cüzdanınızdaki 50 TL bir servet olabilir! Değeri 50 bin TL ediyor! Hemen şimdi kontrol edin! Rakamın yanındaki o işaret...

Koleksiyon yapan kişilerin ilgisini çeken hatalı basım paralarla piyasalarda sık sık karşılaşılıyor. Vatandaşlar bu tip paraları haberi olmadan bile ellerinden çıkarabiliyor. Ancak aslında 50 TL sandığınız para daha büyük bir değerde olabilir. Cebinde hatalı basım para bulan vatandaşlar bu paraları değerinin binlerce katına satışa çıkarıyor. 50 bin liradan 200 bin liraya kadar değişen aralıklarla fiyat biçiliyor...