Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Cüzdanınızdaki 50 TL bir servet olabilir! Değeri 50 bin TL ediyor! Hemen şimdi kontrol edin! Rakamın yanındaki o işaret...

Cüzdanınızdaki 50 TL bir servet olabilir! Değeri 50 bin TL ediyor! Hemen şimdi kontrol edin! Rakamın yanındaki o işaret...

Son yıllarda hatalı basım banknotlarla sık sık karşılaşılıyor. ATM'den çekilen veya bir şekilde ele geçen hatalı basım paraların değeri ise dudak uçuklatıyor. 50 TL sanılan para aslında servet değerinde olabiliyor. Bu tip banknotların binlerce lira değerine ulaştığı belirtiliyor. Bu haberlerle karşılaşan vatandaşlar cüzdanlarındaki paraları kontrol ederken, hatalı basım banknotların değeri 50 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. Peki, bir paranın hatalı basım olup olmadığı nasıl anlaşılır? İşte merak edilenler...

takvim.com.tr
23.10.2022 16:44 - Son Güncelleme: 23.10.2022 16:44
Cüzdanınızdaki 50 TL bir servet olabilir! Değeri 50 bin TL ediyor! Hemen şimdi kontrol edin! Rakamın yanındaki o işaret...

Koleksiyon yapan kişilerin ilgisini çeken hatalı basım paralarla piyasalarda sık sık karşılaşılıyor. Vatandaşlar bu tip paraları haberi olmadan bile ellerinden çıkarabiliyor. Ancak aslında 50 TL sandığınız para daha büyük bir değerde olabilir. Cebinde hatalı basım para bulan vatandaşlar bu paraları değerinin binlerce katına satışa çıkarıyor. 50 bin liradan 200 bin liraya kadar değişen aralıklarla fiyat biçiliyor...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Cüzdanınızdaki 50 TL bir servet olabilir! Değeri 50 bin TL ediyor! Hemen şimdi kontrol edin! Rakamın yanındaki o işaret...

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Devlet Hastanesinde görevli sağlık çalışanı Şenol Çam, ATM'den çektiği hatalı basım 50 liralık banknotu internetten 50 bin liraya satışa sundu.

Cüzdanınızdaki 50 TL bir servet olabilir! Değeri 50 bin TL ediyor! Hemen şimdi kontrol edin! Rakamın yanındaki o işaret...

İnegöl Devlet Hastanesinde görevli sağlık çalışanı ATM'den çektiği paralar arasında '0' rakamı bulunmayan 50 liralık banknotu görünce önce sahte olduğunu düşündü.

Cüzdanınızdaki 50 TL bir servet olabilir! Değeri 50 bin TL ediyor! Hemen şimdi kontrol edin! Rakamın yanındaki o işaret...

Şenol Çam, daha sonra para sayma makinesinden geçirdiği banknotun hatalı basım serisinden olduğunu tespit etti. Paranın koleksiyon değeri olduğunu düşünen Şenol Çam, 50 liralık banknotu bin katına yani 50 bin liradan internette satışa çıkardı.

Cüzdanınızdaki 50 TL bir servet olabilir! Değeri 50 bin TL ediyor! Hemen şimdi kontrol edin! Rakamın yanındaki o işaret...

Şenol Çam, "Mesai çıkışında paraya ihtiyacım oldu.

SON DAKİKA