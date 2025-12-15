Cüzdanında O Kart Olanlar Dikkat: THY Biletleri 500 TL Ucuzluyor

İndirim Kodları Nasıl Kullanılacak?
Türk Hava Yolları, indirimin uygulanabilmesi için promosyon kodu sistemini devreye aldı. Bilet satın alma aşamasında ödeme ekranına gelindiğinde, ilgili alana kampanya kodunun girilmesi gerekiyor. İndirim tutarı gidilecek rotaya göre değişiklik göstermiyor ancak kodlar farklılık arz ediyor:
-
Yurt İçi Uçuşlar: Türkiye içindeki seyahatlerde bilet alırken "TROY500" kodunun girilmesi gerekiyor.
-
Yurt Dışı Uçuşlar: Türkiye çıkışlı yurt dışı seferlerinde ise "TROY500YD" kodu kullanılarak indirim aktif hale getiriliyor.
Bu kodlar doğru şekilde girildiğinde, bilet fiyatı üzerinden anında 500 TL düşüş sağlanıyor.