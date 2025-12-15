PODCAST CANLI YAYIN

Cüzdanında O Kart Olanlar Dikkat: THY Biletleri 500 TL Ucuzluyor

Türk Hava Yolları, bilet fiyatlarının cep yaktığı bu dönemde ilaç gibi gelecek yeni kampanyasını resmen duyurdu.

Seyahat planları yapanları yakından ilgilendiren haber Türk Hava Yolları'ndan geldi. Bilet fiyatlarındaki artışın ardından ilaç gibi gelecek kampanya ile TROY logolu kart sahipleri, hem yurt içi hem de yurt dışı uçuşlarında anında indirim kazanıyor.

Türk Hava Yolları, yerli ödeme sistemi TROY ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında yolcularına önemli bir maliyet avantajı sağlayacağını duyurdu. Özellikle kış dönemi ve erken bahar seyahatlerini planlayan vatandaşlar için başlatılan bu kampanya, bilet alımlarında doğrudan fiyat indirimi sunuyor.

THY İletişim Başkanlığı tarafından paylaşılan detaylara göre, cüzdanında TROY logolu kredi veya banka kartı bulunan herkes bu fırsattan yararlanabilecek. Kampanya, sadece belirli rotaları değil, geniş bir uçuş ağını kapsıyor.

Kampanya Hangi Tarihleri Kapsıyor?

Ucuz bilet bulmanın giderek zorlaştığı bu dönemde başlatılan kampanya, belirli bir takvime bağlanmış durumda. İndirimden faydalanmak isteyen yolcuların biletleme işlemlerini 31 Ocak 2026 tarihine kadar tamamlamaları gerekiyor.

Alınan biletlerin seyahat tarihinin ise en geç 18 Mart olması şartı aranıyor. Yani yolcular, önümüzdeki yaklaşık üç aylık dönemdeki uçuş planları için bu indirimden faydalanabilecekler.

İndirim Kodları Nasıl Kullanılacak?

Türk Hava Yolları, indirimin uygulanabilmesi için promosyon kodu sistemini devreye aldı. Bilet satın alma aşamasında ödeme ekranına gelindiğinde, ilgili alana kampanya kodunun girilmesi gerekiyor. İndirim tutarı gidilecek rotaya göre değişiklik göstermiyor ancak kodlar farklılık arz ediyor:

  • Yurt İçi Uçuşlar: Türkiye içindeki seyahatlerde bilet alırken "TROY500" kodunun girilmesi gerekiyor.

  • Yurt Dışı Uçuşlar: Türkiye çıkışlı yurt dışı seferlerinde ise "TROY500YD" kodu kullanılarak indirim aktif hale getiriliyor.

Bu kodlar doğru şekilde girildiğinde, bilet fiyatı üzerinden anında 500 TL düşüş sağlanıyor.

Dikkat Edilmesi Gereken Şartlar

Her kampanyada olduğu gibi bu indirim fırsatında da bazı kritik detaylar bulunuyor. Yolcuların mağduriyet yaşamaması için şu hususlara dikkat etmesi büyük önem taşıyor:

  • Platform Kısıtlaması: İndirimden yararlanmak için biletlerin mutlaka THY'nin resmi internet sitesi (turkishairlines.com) veya Türk Hava Yolları mobil uygulaması üzerinden alınması gerekiyor. Acentelerden veya diğer bilet satış sitelerinden yapılan işlemlerde indirim geçerli olmayacak.

  • Koltuk Sınırı: Kampanya sınırsız değil. Belirli sayıda koltuk için ayrılan kontenjan dolduğunda, tarih süresi bitmemiş olsa bile kampanya erken sonlanabilir.

  • Kart Zorunluluğu: Ödemenin mutlaka TROY logolu bir kart ile yapılması şartı aranıyor.

Fotoğraflar: THY, AA