Cüzdanında O Kart Olanlar Dikkat: THY Biletleri 500 TL Ucuzluyor

Kampanya Hangi Tarihleri Kapsıyor?

Ucuz bilet bulmanın giderek zorlaştığı bu dönemde başlatılan kampanya, belirli bir takvime bağlanmış durumda. İndirimden faydalanmak isteyen yolcuların biletleme işlemlerini 31 Ocak 2026 tarihine kadar tamamlamaları gerekiyor.

Alınan biletlerin seyahat tarihinin ise en geç 18 Mart olması şartı aranıyor. Yani yolcular, önümüzdeki yaklaşık üç aylık dönemdeki uçuş planları için bu indirimden faydalanabilecekler.