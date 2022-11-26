Çocuklu babalara 600 TL aile yardımı! ’Çocuğun ihtiyaçları dağ gibi’ diyene devlet el uzatıyor! e-devlet’ten başvurun PTT’den 3 dakikada çekin!

ÇOCUK PARASI NE ZAMAN YATAR?

Çocuk parası nakit olarak alınan bir yardımdır. Bu yardım, başvuru yapılan ayı takip eden bir sonraki ayın 25. gününe kadar anne adına PTT hesaplarına yatırılır. Böylece herhangi bir bankaya gitmenize gerek kalmaz. Çocuk parası için yaptığınız başvurunun kabul edilip edilmediğini ya da paranın yatıp yatmadığını ise; En yakın PTT şubesine giderek; E-Devlet Kapısı üzerinden online sorgulama yaparak, Telefon ile 444 1 788 numaralı PTT Müşteri Hizmetlerini arayarak kontrol edebilirsiniz.