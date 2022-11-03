Çocuklara harçlık dağıtılıyor sisteme kayıt olan alıyor! Başvuru maşvuru yok! 1-2 çocuğa 350 TL, 3 çocuğa 450 TL! Anasınıfı, ortaokul, ilkokul...

1-2 çocuklu hanelere 350, üç çocuklu hanelere 450, dört çocuklu hanelere 550, 5 ve üzeri sayıda çocuk bulunan hanelere 650 lira ödeme yapacağız. Sosyal yardım faydalanıcısı hanelere verilecek çocuk başına destekle hem çocuklu hanelerin hem de çocuklar üzerinden oluşacak giderlerin desteklenmesini amaçlıyoruz.