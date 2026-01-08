PODCAST CANLI YAYIN

CMK 2026 avukat ücretleri tarifesi belli oldu: Ödemeler 4 bin TL ile 13 bin TL arasına yükseldi

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan 2026 yılı tarifesiyle CMK kapsamında görevlendirilen müdafi ve vekillerin soruşturma, kovuşturma ve kanun yolu aşamalarında alacağı ücretler belirlendi. Buna göre avukatlara soruşturmada 4 bin 27, asliye ve çocuk mahkemelerinde 6 bin 904, ağır ceza aşamasında 12 bin 387, Yargıtay'daki duruşmalı dosyalarda ise 13 bin 945 lira ödeme yapılacak.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
CMK 2026 avukat ücretleri tarifesi belli oldu: Ödemeler 4 bin TL ile 13 bin TL arasına yükseldi - 1

Yeni tarife 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak ve CMK kapsamında görev yapan avukatların alacağı ücretlerde güncellemeye gidildi.

CMK 2026 avukat ücretleri tarifesi belli oldu: Ödemeler 4 bin TL ile 13 bin TL arasına yükseldi - 2

2026 CMK AVUKAT ÜCRETLERİ

Görev / Mahkeme Türü 2026 Ücret Tutarı (TL)
Soruşturma evresinde takip edilen işler 4.027
Sulh ceza hakimliklerinde takip edilen işler 6.273
Asliye ceza mahkemelerinde takip edilen davalar 6.904
Seri muhakeme usulü kapsamında takip edilen işler 2.883
Ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar 12.387
Çocuk mahkemelerinde takip edilen davalar 6.904
Çocuk ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar 12.387
İcra ceza, fikri ve sınai haklar ceza mahkemeleri 6.904
İnfaz hakimliklerinde takip edilen davalar 6.904
Bölge adliye mahkemelerinde duruşmalı davalar 12.387
Yargıtay'da görülen duruşmalı davalar 13.945
CMK 2026 avukat ücretleri tarifesi belli oldu: Ödemeler 4 bin TL ile 13 bin TL arasına yükseldi - 3

SORUŞTURMA VE SULH CEZA AŞAMASINDAKİ ÜCRETLER

📌Tarifeye göre soruşturma evresinde takip edilen işler için avukatlara 4 bin 27 lira ödeme yapılacak.

📌Sulh ceza hakimliklerinde yürütülen işler karşılığında ise avukatlara 6 bin 273 lira ücret ödenecek.

CMK 2026 avukat ücretleri tarifesi belli oldu: Ödemeler 4 bin TL ile 13 bin TL arasına yükseldi - 4

ASLİYE VE AĞIR CEZA MAHKEMELERİNDE ÖDEME TUTARLARI

📌Asliye ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için belirlenen ücret 6 bin 904 lira oldu.

CMK 2026 avukat ücretleri tarifesi belli oldu: Ödemeler 4 bin TL ile 13 bin TL arasına yükseldi - 5

📌Seri muhakeme usulü kapsamında yürütülen işler için avukatlara 2 bin 883 lira ödeme yapılacak.

📌Ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalarda ise avukatlara 12 bin 387 lira ödenecek.

CMK 2026 avukat ücretleri tarifesi belli oldu: Ödemeler 4 bin TL ile 13 bin TL arasına yükseldi - 6

ÇOCUK MAHKEMELERİNE İLİŞKİN DÜZENLEME

📌Çocuk mahkemelerinde görülen davalar için avukatlara 6 bin 904 lira ücret verilecek.

CMK 2026 avukat ücretleri tarifesi belli oldu: Ödemeler 4 bin TL ile 13 bin TL arasına yükseldi - 7

📌Çocuk ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalarda ise ödeme tutarı 12 bin 387 lira olarak belirlendi.

CMK 2026 avukat ücretleri tarifesi belli oldu: Ödemeler 4 bin TL ile 13 bin TL arasına yükseldi - 8

DİĞER MAHKEMELER VE ÜST YARGI MERCİLERİ

İcra ceza mahkemeleri ile fikri ve sınai haklar ceza mahkemeleri gibi özel görevli mahkemelerde ve infaz hakimliklerinde takip edilen davalar için avukatlara 6 bin 904 lira ödeme yapılacak.

CMK 2026 avukat ücretleri tarifesi belli oldu: Ödemeler 4 bin TL ile 13 bin TL arasına yükseldi - 9

Bölge adliye mahkemelerinde görülen duruşmalı davalarda bu tutar 12 bin 387 lira olurken, Yargıtay'da görülen duruşmalı davalar için avukatlara 13 bin 945 lira ödenecek.

Yeni tarife ile birlikte CMK kapsamında görev alan avukatların 2026 yılı boyunca alacakları ücretler netlik kazanmış oldu.