CMK 2026 avukat ücretleri tarifesi belli oldu: Ödemeler 4 bin TL ile 13 bin TL arasına yükseldi

DİĞER MAHKEMELER VE ÜST YARGI MERCİLERİ

İcra ceza mahkemeleri ile fikri ve sınai haklar ceza mahkemeleri gibi özel görevli mahkemelerde ve infaz hakimliklerinde takip edilen davalar için avukatlara 6 bin 904 lira ödeme yapılacak.