CMK 2026 avukat ücretleri tarifesi belli oldu: Ödemeler 4 bin TL ile 13 bin TL arasına yükseldi

2026 CMK AVUKAT ÜCRETLERİ
|Görev / Mahkeme Türü
|2026 Ücret Tutarı (TL)
|Soruşturma evresinde takip edilen işler
|4.027
|Sulh ceza hakimliklerinde takip edilen işler
|6.273
|Asliye ceza mahkemelerinde takip edilen davalar
|6.904
|Seri muhakeme usulü kapsamında takip edilen işler
|2.883
|Ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar
|12.387
|Çocuk mahkemelerinde takip edilen davalar
|6.904
|Çocuk ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar
|12.387
|İcra ceza, fikri ve sınai haklar ceza mahkemeleri
|6.904
|İnfaz hakimliklerinde takip edilen davalar
|6.904
|Bölge adliye mahkemelerinde duruşmalı davalar
|12.387
|Yargıtay'da görülen duruşmalı davalar
|13.945