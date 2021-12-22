Cep telefonu dâhil tüm elektronik ürün alışverişlerinde İNG'den cazip kredi fırsatı! Cep telefonu taksit ve kredi limitleri yenilendi
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BBDK), cep telefonu taksit sayısı ve cep telefonu alışverişlerinde kullanılacak kredi limitlerinde güncellemeye gitti. Kur farkı nedeniyle fiyatların bir hayli artış gösterdiği elektronik ürünlerde, özellikle cep telefonu için kredi arayanlar ise bankalara akın ediyor. İşte cep telefonu alışverişlerinde yeni düzenlemeler ve en uygun krediler.
Cep Telefonu Taksit Sayısı ve Kredi Limitleri Değişti!
BDDK'nın yeni düzenleme kararına göre, kart kabulünü sağlayan işyerleri ya da yetkili satıcı niteliği taşıyan kurumların, yenilenmiş ürün kapsamında sayılan cep telefonu alımlarında, kredi kartı taksitlendirme sürelerinin güncellendiği bildirildi.
Cep telefonu alımlarında kullandırılacak tüketici kredilerinde ise vade sınırlamasının belirlenmesinde 3 bin 500 TL olan miktar, 5 bin TL'ye çıkarılmış oldu. Değişen oranların ardından bankaların alışveriş kredilerine ilgi artmaya başladı.
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Cep Telefonu Kredilerinde Limit 5 Bin Liraya Yükseldi
Türkiye'de artan kur nedeniyle cep telefonu ve elektronik diğer ürünleri almakta zorlanan vatandaşlar, bankaların tüketici kredilerine başvurmaya başlamışlardı.
Söz konusu kredilerin limitlerinin ve cep telefonu alışverişlerinde taksit sürelerinin düzenlenmesinin ardından yeni detaylar merak edilmeye başladı. BDDK tarafından yapılan düzenlemede, cep telefonu için kullanılacak kredi için vade sınırının belirlenmesine 3 bin 500 TL olarak limit, 5 bin TL'ye yükseltildi.