Cebinizde varsa dikkat: 145 yıllık para 2 gün sonra tarihe karışıyor!

Yaklaşık 145 yıldır kullanılan Bulgar levası, Bulgaristan'ın Avro Bölgesi'ne katılım süreciyle birlikte tarih sahnesinden çekilmeye hazırlanıyor. İlk kez 1881 yılında basılan leva, 1 Ocak 2026 itibarıyla resmi para birimi olma özelliğini kaybedecek. Bu tarihten sonra ülkede avro kullanılmaya başlanacak.

Bulgaristan'ın Avrupa Birliği üyeliği kapsamında uzun süredir gündemde olan avroya geçiş süreci, 1 Ocak 2026'da resmen başlayacak. Bu tarihten itibaren bir ay boyunca ülkede hem leva hem de avro birlikte tedavülde olacak.

Söz konusu geçiş döneminin ardından levanın günlük kullanımı sona erecek.

Vatandaşlar ise ellerindeki Bulgar levalarını belirlenen sabit kur üzerinden süre sınırlaması olmaksızın avroya çevirebilecek.

Bulgaristan Maliye Bakanı Temenujka Petkova, dönüşüm oranının 1 avro = 1,95583 leva olarak sabitleneceğini açıklamıştı.

TCMB'den Döviz Listesi Kararı

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2 Ocak'tan itibaren alım-satıma konu olan döviz kurları listesinden Bulgar levasını çıkarma kararı aldı. Karar, özellikle sınır bölgelerinde döviz işlemi yapan vatandaşların dikkatini çekti.

"Leva 1 Ocak'ta Tamamen Geçersiz Olmayacak"

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Tüm Yetkili Müesseseler ve Döviz Büroları Derneği (TÜYEMDER) Başkanı Serdar Yerlioğlu, vatandaşlara panik yapmamaları yönünde uyarıda bulundu. Yerlioğlu, Bulgar levasının 1 Ocak itibarıyla tamamen geçersiz olmayacağını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşların elindeki levayı panikle satmasına gerek yok. 1 Ocak itibarıyla Bulgar levası tamamen geçersiz olmayacak. Alımı devam edecektir. Bir para tedavülden hemen kalkmaz."

Serbest Piyasada Dalgalanma Yaşandı

Yerlioğlu, avroya geçiş sürecinin resmileşmesinden önce 1 avronun yaklaşık 1,97 levaya denk geldiğini, ancak son dönemde piyasada leva arzının artmasıyla birlikte bu oranın yükseldiğini söyledi. Serbest piyasada 1 avronun 2,02–2,05 leva seviyelerini gördüğünü belirten Yerlioğlu, fiyatlardaki düşüşün vatandaşların ellerindeki levayı çıkarmaya başlamasından kaynaklandığını ifade etti.

Döviz Bürolarında Alım-Satım Sürecek

Bulgaristan avroya geçtikten sonra da döviz bürolarında leva alım-satımının tamamen sona ermeyeceğini dile getiren Yerlioğlu, Kapalıçarşı gibi merkezlerde dolaşımı daha az olan para birimlerinin işlem görmeye devam ettiğini hatırlattı.

Özellikle Edirne ve çevresinde yoğun leva girişinin yaşandığını, son dönemde ise bu girişin yerini avroya bıraktığını söyleyen Yerlioğlu, bölgedeki müesseselerin halen leva alımına devam ettiğini kaydetti.

"Tedavülden Kalkan Para Değersiz Olmaz"

Yerlioğlu, bir para biriminin tedavülden kalkmasının, tamamen değersiz hale geldiği anlamına gelmediğinin altını çizerek şunları söyledi:

"Bir paranın tedavülden kalkmış olması, alınmayacağı anlamına gelmiyor. Belki 5-10 sene daha bu para Bulgaristan Merkez Bankası tarafından alınacaktır."

Daha önce avroya geçen ülkelerde benzer süreçlerin yaşandığını hatırlatan Yerlioğlu, Alman markının buna örnek olduğunu belirtti. Almanya'nın markı uzun yıllar boyunca kabul etmeye devam ettiğini ifade eden Yerlioğlu, paraların tamamen bir anda dolaşımdan çıkmadığını vurguladı.

Uzmanlardan Vatandaşa Uyarı

Uzmanlar, Bulgar levası bulunan vatandaşların aceleci davranmaması gerektiğini, dönüşüm sürecinin uzun bir zamana yayıldığını ve resmi kanallar üzerinden güvenle işlem yapılabileceğini belirtiyor. Avroya geçişle birlikte yaşanan dalgalanmanın geçici olduğu, paniğin ise maddi kayıplara yol açabileceği ifade ediliyor.