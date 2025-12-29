Cebinizde varsa dikkat: 145 yıllık para 2 gün sonra tarihe karışıyor!

"Tedavülden Kalkan Para Değersiz Olmaz"

Yerlioğlu, bir para biriminin tedavülden kalkmasının, tamamen değersiz hale geldiği anlamına gelmediğinin altını çizerek şunları söyledi:

"Bir paranın tedavülden kalkmış olması, alınmayacağı anlamına gelmiyor. Belki 5-10 sene daha bu para Bulgaristan Merkez Bankası tarafından alınacaktır."

Daha önce avroya geçen ülkelerde benzer süreçlerin yaşandığını hatırlatan Yerlioğlu, Alman markının buna örnek olduğunu belirtti. Almanya'nın markı uzun yıllar boyunca kabul etmeye devam ettiğini ifade eden Yerlioğlu, paraların tamamen bir anda dolaşımdan çıkmadığını vurguladı.

Uzmanlardan Vatandaşa Uyarı

Uzmanlar, Bulgar levası bulunan vatandaşların aceleci davranmaması gerektiğini, dönüşüm sürecinin uzun bir zamana yayıldığını ve resmi kanallar üzerinden güvenle işlem yapılabileceğini belirtiyor. Avroya geçişle birlikte yaşanan dalgalanmanın geçici olduğu, paniğin ise maddi kayıplara yol açabileceği ifade ediliyor.