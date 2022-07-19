Cebinde maaş kartı olan SSK, Bağkur emeklisine ek ödeme verilecek! Az önce hesaplara 6 bin 250 TL yattı! Tüm ATM'lerden çekebilirsiniz!
Ardı ardına açıklanma yapıldı. Bu bağlamda emekliler için ek ödemeler gelmeye devam ediyor. Vakıfbank, Ziraat Bankası, İNG ve Garanti Bankası diğer bankalar Temmuz ayı promosyon miktarlarını açıkladı. Peki, en yüksek promosyon ödemesi hangi bankada? İşte banka banka promosyon ödeme miktarları!
Emekli maaşını bu bankalardan çekme sözü veren SSK, Bağkur emeklilerinin hesabına yüzlerce lira yatacak. Emekli vatandaşların alacakları promosyon ödemeleri maaşlarına ve bankalara göre farklılık gösteriyor. Bazı bankalar ön koşulsuz promosyon ödemeleri gerçekleştirirken birtakım bankalar ise otomatik ödeme talimatı ile emekli vatandaşlara promosyon ödemelerini yatırıyor. Temmuz zammıyla birlikte promosyon ödemelerine de zam geldi. 6.250 TL'ye kadar yükselen ödemelerden nasıl yararlanabilineceği araştırılmaya başlandı. Peki Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Garanti Bankası promosyon ödemeleri ne kadar? Koşulları neler? İşte tüm detaylar!
6 BİN 250 TL'YE KADAR ÇIKIYOR
Bankadan yapılana açıklamaya göre maaşını taşıyan emekliler, emekli arkadaşlarını ING'li yaptıkları takdirde kişi başına 250 TL ve en çok 5 arkadaşını getirmek koşuluyla toplamda bin 250 TL'ye varan ek promosyon kazanabiliyor. Böylelikle emekliler toplamda 6 bin 250 TL'ye varan promosyon kazanma imkanı yakalıyor.