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Haberler Ekonomi Cebinde maaş kartı olan SSK, Bağkur emeklisine ek ödeme verilecek! Az önce hesaplara 6 bin 250 TL yattı! Tüm ATM'lerden çekebilirsiniz!

Cebinde maaş kartı olan SSK, Bağkur emeklisine ek ödeme verilecek! Az önce hesaplara 6 bin 250 TL yattı! Tüm ATM'lerden çekebilirsiniz!

Ardı ardına açıklanma yapıldı. Bu bağlamda emekliler için ek ödemeler gelmeye devam ediyor. Vakıfbank, Ziraat Bankası, İNG ve Garanti Bankası diğer bankalar Temmuz ayı promosyon miktarlarını açıkladı. Peki, en yüksek promosyon ödemesi hangi bankada? İşte banka banka promosyon ödeme miktarları!

takvim.com.tr
19.07.2022 11:33 - Son Güncelleme: 19.07.2022 11:34
Az önce hesaplara 6 bin 250 TL yattı! Cebinde maaş kartı olan SSK, Bağkur emeklisine ek ödeme verilecek! Tüm ATM’lerden çekebilirsiniz!

Emekli maaşını bu bankalardan çekme sözü veren SSK, Bağkur emeklilerinin hesabına yüzlerce lira yatacak. Emekli vatandaşların alacakları promosyon ödemeleri maaşlarına ve bankalara göre farklılık gösteriyor. Bazı bankalar ön koşulsuz promosyon ödemeleri gerçekleştirirken birtakım bankalar ise otomatik ödeme talimatı ile emekli vatandaşlara promosyon ödemelerini yatırıyor. Temmuz zammıyla birlikte promosyon ödemelerine de zam geldi. 6.250 TL'ye kadar yükselen ödemelerden nasıl yararlanabilineceği araştırılmaya başlandı. Peki Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Garanti Bankası promosyon ödemeleri ne kadar? Koşulları neler? İşte tüm detaylar!

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Az önce hesaplara 6 bin 250 TL yattı! Cebinde maaş kartı olan SSK, Bağkur emeklisine ek ödeme verilecek! Tüm ATM’lerden çekebilirsiniz!

6 BİN 250 TL'YE KADAR ÇIKIYOR

Bankadan yapılana açıklamaya göre maaşını taşıyan emekliler, emekli arkadaşlarını ING'li yaptıkları takdirde kişi başına 250 TL ve en çok 5 arkadaşını getirmek koşuluyla toplamda bin 250 TL'ye varan ek promosyon kazanabiliyor. Böylelikle emekliler toplamda 6 bin 250 TL'ye varan promosyon kazanma imkanı yakalıyor.

Az önce hesaplara 6 bin 250 TL yattı! Cebinde maaş kartı olan SSK, Bağkur emeklisine ek ödeme verilecek! Tüm ATM’lerden çekebilirsiniz!

MAAŞA GÖRE NE KADAR PROMOSYON ÖDENİYOR?

Emekli maaşını söz konusu bankaya taşıyanlar, 1 aylık toplam gelir tutarları; bin 500 TL'ye kadar ise 3 bin 500 TL, bin 500 TL - 2 bin 500 TL arası ise 4 bin 250 TL ve 2 bin 500 TL ve üzeri ise 5 bin TL nakit promosyon almaya hak kazanıyor.

Az önce hesaplara 6 bin 250 TL yattı! Cebinde maaş kartı olan SSK, Bağkur emeklisine ek ödeme verilecek! Tüm ATM’lerden çekebilirsiniz!

Bankanın kampanyasından 7 Temmuz 2022 - 31 Ağustos 2022 tarihleri arasında nakit promosyon alan müşteriler faydalanıyor.

Az önce hesaplara 6 bin 250 TL yattı! Cebinde maaş kartı olan SSK, Bağkur emeklisine ek ödeme verilecek! Tüm ATM’lerden çekebilirsiniz!

Emekli maaşını 3 yıl boyunca söz konusu bankadan alma taahhüdü veren ve nakit promosyon ödemesi alan mevcut ve yeni emekli maaş müşterileri de ING'nin promosyon kampanyasından yararlanabiliyor.

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