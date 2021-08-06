Carrefoursa aktüel ürünler kataloğunda Aşure Günü’ne özel indirimler! Carrefoursa’da aşure malzemelerinde fırsatlar…
Heyecanla ve merakla beklenen Carrefoursa aktüel ürünler kataloğunda Aşure Günü'ne özel indirimler dikkat çekiyor. Ağustos ayının yaşandığı şu günlerde Aşure Günü yaklaşırken vatandaşlar hazırlamak için gerekli olan kuruyemiş ürünlerini uygun fiyatlarla satışa sunuyor. 5-18 Ağustos tarihleri arasında Carrefoursa şubelerinde satışa sunulacak aşure ürünlerinin yanı sıra diğer gıda ürünleri, teknolojik fırsatlar, güzellik ürünleri, yaza özel seçenekler de vatandaşları bekliyor. İşte güncel Carrefoursa katalog haberimizde yer alıyor.
06.08.2021 12:33
- Son Güncelleme: 06.08.2021 12:34
2021 yılı Aşure Günü yaklaşırken Carrefoursa aktüel ürünler kataloğunda Aşure Günü'ne özel indirimler yoğun ilgi görmeye başladı. Çeşit çeşit kuruyemişler, bakliyatlarda fırsatlar var. ayrıca beyaz eşyadan bisikletlere, dondurmalardan içeceklere, beyaz ve kırmızı etlerden kahvaltılık ürünlerine, vantilatörden cep telefonuna daha pek çok katergoride ürünler Carrefoursalar da sizleri bekliyor. Carrefoursa kataloğu haberimizden inceleyebilirsiniz.