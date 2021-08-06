Carrefoursa aktüel ürünler kataloğunda Aşure Günü’ne özel indirimler! Carrefoursa’da aşure malzemelerinde fırsatlar…

2021 yılı Aşure Günü yaklaşırken Carrefoursa aktüel ürünler kataloğunda Aşure Günü'ne özel indirimler yoğun ilgi görmeye başladı. Çeşit çeşit kuruyemişler, bakliyatlarda fırsatlar var. ayrıca beyaz eşyadan bisikletlere, dondurmalardan içeceklere, beyaz ve kırmızı etlerden kahvaltılık ürünlerine, vantilatörden cep telefonuna daha pek çok katergoride ürünler Carrefoursalar da sizleri bekliyor. Carrefoursa kataloğu haberimizden inceleyebilirsiniz.