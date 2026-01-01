FAİZ İNDİRİMLERİ VE JEOPOLİTİK GELİŞMELER ETKİLİ OLDU

2025 boyunca altın fiyatlarını destekleyen başlıca unsurların başında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirim sürecine girmesi geldi. Fed'in yıl içinde toplam 75 baz puanlık faiz indirimi yapması, altının cazibesini artırdı. Bunun yanı sıra, büyük merkez bankalarının rezervlerini güçlendirmek amacıyla altın alımlarını sürdürmesi ve küresel jeopolitik riskler de fiyatları yukarı taşıdı.

Fed'in 2026 yılında da iki faiz indirimi yapabileceği beklentisi ile ABD Başkanı Donald Trump'ın düşük faiz yönündeki söylemleri, altına olan talebin güçlü kalmasına katkı sağladı.

GÜVENLİ LİMAN ARAYIŞI ALTINI ÖNE ÇIKARDI

Altın, 2025'te yatırımcıların güvenli liman tercihi olmaya devam etti. Rusya-Ukrayna savaşının sürmesi ve ABD ile Venezuela arasındaki gerilimin tırmanması, piyasalarda risk algısını yükseltti. Ayrıca Trump yönetiminin ekonomi politikalarının ABD ekonomisi üzerindeki olası etkilerine dair endişeler, yatırımcıları altına yönlendirdi.

Merkez bankalarının alımlarını sürdürmesi de yükselişin önemli ayaklarından biri oldu. Hindistan'da emeklilik fonlarının portföylerinin yüzde 1'ini altın ve gümüş ETF'lerine ayırabilmesine izin verilmesi, değerli metallere olan talebi artıran bir diğer gelişme olarak öne çıktı.