Yılın ilk günü yükselişle başladı! İşte 1 Ocak 2026 gram ve çeyrek altın fiyatları

Yeni yılın ilk işlem gününde altın piyasası yeniden hareketlendi. Trump–Zelenski görüşmesinin ardından kısa süreli bir geri çekilme yaşayan altın fiyatları, 1 Ocak Perşembe sabahı itibarıyla yönünü tekrar yukarı çevirdi. Peki çeyrek altın ne kadar oldu? İşte alış-satış fiyatları!

Yatırımcıların güvenli liman arayışıyla birlikte gram ve çeyrek altın fiyatlarında sınırlı da olsa yükseliş dikkat çekerken, piyasalar gün boyunca açıklanacak küresel gelişmelere odaklandı. Peki yılın ilk gününde altın kuru yükseldi mi? İşte gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları!

ALTIN 2025'TE TARİHİ PERFORMANS SERGİLEDİ

Altın, geride kalan 2025 yılında yatırımcısına sağladığı yüksek kazançla dikkatleri üzerine çekti. Ons altın, yılı yüzde 64,2 değer artışıyla tamamlarken, bu performans 1979'dan bu yana kaydedilen en güçlü yıllık getiri olarak kayıtlara geçti. Küresel piyasalarda artan belirsizlikler ve para politikalarındaki gevşeme, altının rekorlarla dolu bir yıl yaşamasında belirleyici oldu.

FAİZ İNDİRİMLERİ VE JEOPOLİTİK GELİŞMELER ETKİLİ OLDU

2025 boyunca altın fiyatlarını destekleyen başlıca unsurların başında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirim sürecine girmesi geldi. Fed'in yıl içinde toplam 75 baz puanlık faiz indirimi yapması, altının cazibesini artırdı. Bunun yanı sıra, büyük merkez bankalarının rezervlerini güçlendirmek amacıyla altın alımlarını sürdürmesi ve küresel jeopolitik riskler de fiyatları yukarı taşıdı.

Fed'in 2026 yılında da iki faiz indirimi yapabileceği beklentisi ile ABD Başkanı Donald Trump'ın düşük faiz yönündeki söylemleri, altına olan talebin güçlü kalmasına katkı sağladı.

GÜVENLİ LİMAN ARAYIŞI ALTINI ÖNE ÇIKARDI

Altın, 2025'te yatırımcıların güvenli liman tercihi olmaya devam etti. Rusya-Ukrayna savaşının sürmesi ve ABD ile Venezuela arasındaki gerilimin tırmanması, piyasalarda risk algısını yükseltti. Ayrıca Trump yönetiminin ekonomi politikalarının ABD ekonomisi üzerindeki olası etkilerine dair endişeler, yatırımcıları altına yönlendirdi.

Merkez bankalarının alımlarını sürdürmesi de yükselişin önemli ayaklarından biri oldu. Hindistan'da emeklilik fonlarının portföylerinin yüzde 1'ini altın ve gümüş ETF'lerine ayırabilmesine izin verilmesi, değerli metallere olan talebi artıran bir diğer gelişme olarak öne çıktı.

AYLIK BAZDA GÜÇLÜ YÜKSELİŞ

Yıla 2 bin 623 dolar seviyesinden başlayan ons altın, yıl genelinde ağırlıklı olarak yükseliş eğilimi gösterdi. Ocak ayında yüzde 6,67 artan altın, şubatta yüzde 2,17, martta yüzde 9,26 ve nisanda yüzde 5,26 yükseldi. Mayıs ve haziran aylarında sınırlı artışlar görülürken, temmuz ayında yüzde 0,39 ile yılın tek aylık düşüşü kaydedildi. Ağustostan itibaren yeniden hız kazanan yükseliş, yıl sonuna kadar devam etti.

Aralık ayında 4 bin 549,94 dolar seviyesine ulaşarak rekor kıran ons altın, yılı 4 bin 313 dolardan tamamladı.

1979'DAN BU YANA EN YÜKSEK YILLIK KAZANÇ

2025 performansıyla ons altın, yatırımcısına yüzde 64,2 getiri sağladı. Bu oran, 1979 yılında kaydedilen yüzde 126,5'lik artıştan sonra görülen en yüksek yıllık kazanç olarak öne çıktı.

Capital.com Finansal Piyasalar Analisti Kyle Rodda, altındaki yükselişin arkasında birden fazla faktör bulunduğunu belirtti. Rodda, ABD'de faiz indirimi beklentileri, jeopolitik riskler, Fed'in bağımsızlığına yönelik tartışmalar ve küresel mali koşulların altın fiyatlarını yukarı taşıdığını ifade etti.

Merkez bankalarının rezervlerini çeşitlendirmek amacıyla dolar varlıklarından uzaklaşıp altına yöneldiğini vurgulayan Rodda, kısa vadeli dalgalanmalar yaşansa bile temel göstergelerin altın lehine olduğunu dile getirdi.

MERKEZ BANKALARI ALIMLARINI SÜRDÜRÜYOR

KCM Trade Global Baş Piyasa Analisti Tim Waterer da merkez bankalarının dolar dışı varlıklara yönelerek altın alımına devam ettiğini söyledi. Waterer, yatırımcıların altını para birimlerindeki değer kaybına karşı bir korunma aracı olarak gördüğünü belirtti.

Fed'in 2026'da da faiz indirimlerine devam edebileceği beklentisi ve jeopolitik risklerin gündemde kalması nedeniyle altının, önümüzdeki dönemde de yatırımcılar açısından cazip bir varlık olmayı sürdürebileceği değerlendirmesinde bulundu.

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Gram Altın Alış: 5.965,27 TL

Gram Altın Satış: 5.966,21 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek Altın Alış: 9.931,63 TL

Çeyrek Altın Satış: 10.158,32 TL

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yarım Altın Alış: 19.801,18 TL

Yarım Altın Satış: 20.316,64 TL

TAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Tam Altın Alış: 39.698,78 TL

Tam Altın Satış: 40.480,77 TL

