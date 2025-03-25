Çalışmadan emeklilik için aylık taksit tutarı ne kadar? SGK güncel 2025 prim listesi

İsteğe bağlı sigorta ile başlayan süreçte, evde çalışan kadınlar, üniversite öğrencileri ve gençler için farklı destekler de devreye girdi. Aylık prim ödemesi 8.321 TL'den başlarken, emeklilik için 5.400 prim günü yeterli olacak. Ayrıca devlet destekli part-time istihdam projeleriyle 15 bin TL'ye kadar harçlık ödemeleri yapılacak.
İSTEĞE BAĞLI SİGORTA İLE EMEKLİLİK
SGK tarafından açıklanan son düzenlemeye göre, 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı, çalışmasa bile prim ödeyerek emeklilik hakkı kazanabilecek. Bu hak, özellikle eğitimine devam eden ya da evde çalışmak zorunda kalan gençler ve kadınlar için önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor.
İsteğe bağlı sigorta sistemiyle prim ödeyen bireyler, emeklilik için gerekli 5.400 günü tamamladıklarında aylık emekli maaşı almaya hak kazanacak. 2025 yılı için belirlenen en düşük prim tutarı 8.321,76 TL. Ödemeler bireyin belirlediği gelir düzeyine göre daha yüksek de olabiliyor.
BAŞVURU NASIL YAPILIYOR?
İsteğe bağlı sigorta başvurusu oldukça basit. İkamet edilen yere en yakın sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya merkezine giderek "İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi" doldurulması yeterli. Bu işlem sonrasında sistem aktif hale geliyor ve birey dilediği zaman prim ödemesi yapabiliyor. Herhangi bir nedenden ötürü 12 ay boyunca prim ödemesi yapılmazsa gecikme zammı ile birlikte ödeme yeniden yapılabiliyor.
SGK 2025 PRİM TUTARLARINI AÇIKLADI
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2025 yılına ait sigorta prim tutarlarını güncelledi. Gündelikçi, bakıcı, kapıcı gibi ev hizmetleri çalışanlarından tarım işçilerine, emekli işçilerden part-time çalışanlara kadar birçok kesimi ilgilendiren prim miktarları meslek meslek duyuruldu. Asgari ücretteki artış ve prim oranındaki güncellemelerle birlikte bu yıl ödenecek tutarlarda önemli değişiklikler yaşandı.
EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLAR İÇİN PRİM TUTARLARI
2025 yılı itibarıyla, asgari ücretle çalışan gündelikçilerin sigorta primleri yeniden belirlendi. Ayda 10 gün çalışan bir gündelikçi için işverenin ödeyeceği prim 2.925,62 TL olurken, tam zamanlı yani 30 gün çalışan gündelikçi, bakıcı veya kapıcılar için bu rakam 8.776,86 TL'ye yükseldi. Geçen yıl yüzde 32,5 olan prim oranı, bu yıl yüzde 33,75'e çıkarıldı.
EMEKLİ İŞÇİLERDE DE ARTIŞ VAR
Ev hizmetlerinde emekli işçi çalıştıranlar da prim artışından etkilenecek. Ayda 10 gün emekli bir çalışanı istihdam eden işverenin ödeyeceği prim 2.795,59 TL olarak belirlenirken, bu süre 30 güne çıktığında tutar 8.386,77 TL'ye çıkıyor.
GÜNLÜK PRİM HESAPLAMASI
Ayda 10 günden az süreyle çalışanlar için günlük sigorta primi 17,34 TL olarak açıklandı. Örneğin, 9 gün çalışan bir kişi için toplamda 156,06 TL prim ödenmesi gerekiyor. Ayrıca, aynı işverene bağlı olarak 10 günden az çalışan kişiler, primlerini kendileri tamamlayarak 30 günü doldurabiliyor. Bu durumda 2025 yılı için ödenecek tutar 8.451,79 TL.
TARIM İŞÇİLERİ VE ŞOFÖRLER
Kendi primlerini ödeyerek sigortalı olabilen tarım işçileri için 2025'te ödenecek prim 8.791,90 TL oldu. Şehir içi toplu taşımada çalışan şoförler ve sanatçılar için bu tutar 8.451,79 TL olarak belirlendi. Ancak işsizlik sigortasından yararlanan şoförler için prim tutarı 9.231,95 TL'ye yükseldi.
PART-TİME ÇALIŞANLAR
Kısmi süreli çalışanlar, eksik günlerini tamamlayarak emeklilik haklarından faydalanabiliyor. Bu kişiler için ödenecek prim, işsizlik sigortasından yararlanmayanlar için 8.321,76 TL, yararlananlar için ise 9.101,93 TL olarak açıklandı.
BAĞ-KUR VE İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİMLERİ
Esnaf ve kendi işini yapanlar için Bağ-Kur primi, 2025 itibarıyla aylık en az 9.036,91 TL, en yüksek ise 67.776,89 TL olacak. Sigortalı bir işte çalışmayan ve sosyal güvencesi bulunmayanlar için isteğe bağlı sigorta primi ise 8.321,76 TL olarak belirlendi.
GSS PRİMİ 780 TL'Yİ AŞTI
Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında sigortalı bir işi olmayan ve ailesinden sağlık güvencesi bulunmayan kişiler, aylık 780,17 TL prim ödeyecek. Ancak hane içinde kişi başı gelir, asgari ücretin üçte birinden düşükse, bu prim devlet tarafından karşılanacak.
ERKEN EMEKLİLİK İÇİN 7 FORMÜL
Uzmanlara göre 18 yaşını doldurmuş bireyler için erken emeklilikte uygulanabilecek farklı formüller bulunuyor. Bunların başında:
-İsteğe bağlı sigorta ile erken prim ödeme
-Evde çalışanlara özel sigortalılık modeli
-Yarı zamanlı devlet destekli işlerde geçen sürelerin değerlendirilmesi
-Çocuk sayısı ile prim indirimi
-Kısmi emeklilik (5.400 gün)
-Malulen emeklilik için özel durumlar
-Yurt dışında çalışılmış sürelerin borçlanılması
Fotoğraflar: AA