Çalışanları EYT'den önce erken emekli edecek SGK formülleri! Yaş, prim şartı engelleri ortadan kalkıyor! En az 2.500 TL emekli maaşı bağlanıyor!

Türkiye'de milyonlarca çalışan erken emeklilik hayali kurmaya başladı. Genellikle çalışma hayatından sıkılanların incelemeye başladığı erken emeklilik formülleri sıkı bir şekilde takip ediliyor. Bir yandan EYT meselesi münakaşa yaratırken, diğer yandan erken emeklilik amacıyla SGK tarafınca bazı haklar bulunuyor. İşte 8 adımda erken emekli olma yolları...