ÇALIŞAN ANNEYE HER AY 23 BİN TL! Nasıl başvurulur? Şartlar neler?

* Aylık destek tutarı ne kadar?

Tam zamanlı çalışan annelere aylık 510 euro yani yaklaşık 21 bin 180 lira, bekar veya özel gereksinimli çocuğu olan annelere de 560 euro yani yaklaşık 23 bin 257 lira hibe destek sağlanacak. Proje kapsamında yarı zamanlı çalışan anneler de desteklenirken, bu kapsamda aylık ödeme 255 euro (10 bin 590 lira) seviyesinde olacak. Anne bekar ise ya da özel gereksinimli çocuğu varsa bu tutar 305 euroyu (12 bin 666 lirayı) bulacak.

