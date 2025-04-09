ÇALIŞAN ANNEYE HER AY 23 BİN TL! Nasıl başvurulur? Şartlar neler?

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK), çalışan annelere maddi destek sağladığı Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi'nin ikinci fazında başvurular sürüyor. Avrupa Birliği (AB) ile birlikte finanse edilen projeden Ankara, İstanbul ve İzmir illerindeki toplam 3 bin 500 anne yararlanacak.
* Kimler başvurabilir?
- Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde ikamet eden,
- Hizmet akdiyle işverene bağlı olarak (4a sigortalısı olarak) tam zamanlı ya da yarı zamanlı çalışan,
- 0-24 aylık çocuğu olan,
- Çocuğuna baktırmak üzere 0-36 ay çocuk bakımını kapsayan bir eğitim aldığını diplomayla (lise, üniversite) veya İŞKUR,
MYK, MEB onaylı belgeyle ya da üniversitelerden onaylı sertifikayla belgelendiren bir bakıcıyı sigortalı istihdam eden anneler başvurabiliyor.
* Nasıl başvuruluyor?
- e-Devlet şifresi gerekiyor.
- sgk.gov.tr veya e-Devlet üzerinden ön kayıt işlemi yapılıyor.
- Kesin kayıt için tarih ve saat duyurulacak.
- Ön kayıt formunun çıktı alarak imzalanması gerekiyor.
* Aylık destek tutarı ne kadar?
Tam zamanlı çalışan annelere aylık 510 euro yani yaklaşık 21 bin 180 lira, bekar veya özel gereksinimli çocuğu olan annelere de 560 euro yani yaklaşık 23 bin 257 lira hibe destek sağlanacak. Proje kapsamında yarı zamanlı çalışan anneler de desteklenirken, bu kapsamda aylık ödeme 255 euro (10 bin 590 lira) seviyesinde olacak. Anne bekar ise ya da özel gereksinimli çocuğu varsa bu tutar 305 euroyu (12 bin 666 lirayı) bulacak.
* Destek süresi ne kadar?
Anneler çocuğu 36 aylık olana kadar (36'ncı ay dahil) mali destekten faydalanabiliyor.
* Kaç kişi yararlanacak?
İllere göre faydalanıcı kontenjanları şöyle:
- İstanbul: 1.650 tam zamanlı + 100 yarı zamanlı
- Ankara: 825 tam zamanlı + 50 yarı zamanlı
- İzmir: 825 tam zamanlı + 50 yarı zamanlı
* Kesin kayıt için gerekli belgeler neler?
- İmzalı ön kayıt başvuru formu
- Banka muvafakat formu
- Taahhütname
- Ek-9 kayıt formu
- Bakıcının 0-35 aylık çocuk bakımını kapsayan diploması ya da MEB, İŞKUR, MYK ya da üniversitelerden onaylı sertifikası (en az 80 saatlik),
- Varsa çocuğun özel gereksinim raporu,
- Bekar anneler için çocuğun velayet belgesi
* Faydalanıcı annelerin aylık yükümlülükleri neler?
- Proje başvuru koşullarını sağlamaya devam etmeli.
- Bakıcının maaşlarını ve primlerine ilişkin ödemeler aksatılmamalı.