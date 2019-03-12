Çalışan anneye erken emeklilik hakkı!

Kadın çalışanların birçoğu doğum yaptıktan sonra çocuklarının bakımı için iş hayatından uzak kalıyor. Böylece hem emeklilikleri gecikiyor hem de prim gün sayıları azalıyor. Bu mağduriyeti gidermek için yasalarımız kadınlar için doğum borçlanması hakkı tanıyor. Anneler bu sayede 3 çocuğa kadar borçlanarak prim kazanabiliyor. Özellikle bir çocuk için iki yıllık prim kazanılması ile 6 yıllık avantaj da elde ediliyor. Peki aneleri bu haktan nasıl yararlanacak? İşte cevabı...