Çalışan anneye erken emeklilik hakkı!
Çalışan anneler, doğum borçlanmasıyla emeklilikte avantaj yakalıyor. Borçlanmayla anneler 6 yıla varan prim (2.160 gün) kazanabiliyor, emeklilik için beklemiyor. Peki, doğum borçlanmasını hakkını kimler kullanabilir? Borçlanma hangi süreleri kapsıyor? Doğum borçlanmasının çalışan annelere avantajları neler? Detaylar haberimizde...
Kadın çalışanların birçoğu doğum yaptıktan sonra çocuklarının bakımı için iş hayatından uzak kalıyor. Böylece hem emeklilikleri gecikiyor hem de prim gün sayıları azalıyor. Bu mağduriyeti gidermek için yasalarımız kadınlar için doğum borçlanması hakkı tanıyor. Anneler bu sayede 3 çocuğa kadar borçlanarak prim kazanabiliyor. Özellikle bir çocuk için iki yıllık prim kazanılması ile 6 yıllık avantaj da elde ediliyor. Peki aneleri bu haktan nasıl yararlanacak? İşte cevabı...
2)BORÇLANMA İÇİN BİR PRİM ŞARTI BULUNUYOR MU?
Doğum borçlanması için bir prim şartı bulunmuyor. Ancak borçlanma yapabilmek için doğumların ilk sigortalı olunan tarihten sonra gerçekleşmesi gerekiyor. Yani sigorta olmadan önce dünyaya gelen çocuklar için böyle bir borçlanma imkanı tanınmıyor. Ayrıca çocuğun sağ olması gerekiyor. Doğduktan sonra bir müddet yaşayan çocuklar için yaşadığı süre kadar borçlanma yapılabiliyor. Staj ya da çıraklık sigortasından sonraki doğumlar da borçlanılabiliyor.