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Çalışan anneye erken emeklilik hakkı!

Çalışan anneler, doğum borçlanmasıyla emeklilikte avantaj yakalıyor. Borçlanmayla anneler 6 yıla varan prim (2.160 gün) kazanabiliyor, emeklilik için beklemiyor. Peki, doğum borçlanmasını hakkını kimler kullanabilir? Borçlanma hangi süreleri kapsıyor? Doğum borçlanmasının çalışan annelere avantajları neler? Detaylar haberimizde...

12.03.2019 11:48 - Son Güncelleme: 12.03.2019 11:48
Çalışan anneye erken emeklilik hakkı!

Kadın çalışanların birçoğu doğum yaptıktan sonra çocuklarının bakımı için iş hayatından uzak kalıyor. Böylece hem emeklilikleri gecikiyor hem de prim gün sayıları azalıyor. Bu mağduriyeti gidermek için yasalarımız kadınlar için doğum borçlanması hakkı tanıyor. Anneler bu sayede 3 çocuğa kadar borçlanarak prim kazanabiliyor. Özellikle bir çocuk için iki yıllık prim kazanılması ile 6 yıllık avantaj da elde ediliyor. Peki aneleri bu haktan nasıl yararlanacak? İşte cevabı...

Çalışan anneye erken emeklilik hakkı!

1)DOĞUM BORÇLANMASI HAKKINI KİMLER KULLANABİLİR?

Hangi kurumdan olursa olsun bütün kadın çalışanlar, yani SSK'lı olanlar, kendi işini yapan Bağ-Kurlular ve memur olan anneler doğum borçlanması yapabiliyor. İsteğe bağlı sigorta ödeyerek Bağ-Kur'lu olanlar da doğum borçlanması yapabilir.

Çalışan anneye erken emeklilik hakkı!

2)BORÇLANMA İÇİN BİR PRİM ŞARTI BULUNUYOR MU?

Doğum borçlanması için bir prim şartı bulunmuyor. Ancak borçlanma yapabilmek için doğumların ilk sigortalı olunan tarihten sonra gerçekleşmesi gerekiyor. Yani sigorta olmadan önce dünyaya gelen çocuklar için böyle bir borçlanma imkanı tanınmıyor. Ayrıca çocuğun sağ olması gerekiyor. Doğduktan sonra bir müddet yaşayan çocuklar için yaşadığı süre kadar borçlanma yapılabiliyor. Staj ya da çıraklık sigortasından sonraki doğumlar da borçlanılabiliyor.

Çalışan anneye erken emeklilik hakkı!

3)BORÇLANMA HANGİ SÜRELERİ KAPSIYOR?

Doğum borçlanması yapılması için o sürelerde çalışılmaması, yani primlerinin ödenmemiş olması gerekiyor. Eğer doğumdan sonra çalışmaya başladıysanız o süreler borçlanılamıyor.

Çalışan anneye erken emeklilik hakkı!

4)BORÇLANMA NE KADAR SÜRE İÇİN YAPILIYOR?

Doğum borçlanması doğumdan sonraki doğum borçlanması her çocuk için 720 gün yani 2 yıl prim kazandırıyor. Çocuğun doğumundan sonraki iki yıl çalışılmamışsa bu süre borçlanma ile kapatılabiliyor ve primler emeklilik hesabında kullanılıyor.

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