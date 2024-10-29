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BÜTÇEDEN REFAH PAYI ÇIKTI! 2025 sosyal destek artış oranları ne kadar oldu? Emekli ve memur hesapları da değişti!

Sosyal destekler, bir önceki yıla kıyasla yüzde 30,98 oranında artırıldı. Bu ödemeler, memur maaş artışlarıyla eş zamanlı olarak güncellenecek. Bu rakamlar refah payını işaret ediyor. Peki, 2025'te sosyal destek artışları ne kadar olacak? 65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım maaşları ne kadar olacak? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi :29 Ekim 2024 , 08:39 Güncelleme Tarihi :29 Ekim 2024 , 08:39
BÜTÇEDEN REFAH PAYI ÇIKTI! 2025 sosyal destek artış oranları ne kadar oldu? Emekli ve memur hesapları da değişti!

2025 yılı bütçesi, sosyal yönü güçlü bir yapıyla yeniden gündeme geldi. Geçtiğimiz yıl sosyal desteklere ayrılan kaynak 497 milyar lira olarak belirlenmişken, 2025 yılında bu rakam 651 milyar liraya çıkarıldı. Bu da yaklaşık %30,98 oranında bir artışa tekabül ediyor. Geçtiğimiz hafta başında konuyla ilgili detayları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Para canlı yayınında aktarmıştı.

BÜTÇEDEN REFAH PAYI ÇIKTI! 2025 sosyal destek artış oranları ne kadar oldu? Emekli ve memur hesapları da değişti!

İşte konuşmalarından öne çıkanlar;

Sosyal destekler üzerinde detaylara gireceğiz. Ancak bütçede açıklanan yeni kaynaklara baktığımızda, geçtiğimiz yılla karşılaştırmasını yapıyoruz.

BÜTÇEDEN REFAH PAYI ÇIKTI! 2025 sosyal destek artış oranları ne kadar oldu? Emekli ve memur hesapları da değişti!

2024'te ödenen sosyal desteklerle 2025'te ödenmesi beklenen veya bunun için ayrılan kaynak arasındaki farka baktığımızda, geçtiğimiz yıl 497 milyar lira ayrılırken bu sene 651 milyar lira ayrılmış. Yani sosyal desteklerin tamamında %31'e yakın bir artış öngörülmüş.

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