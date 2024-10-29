BÜTÇEDEN REFAH PAYI ÇIKTI! 2025 sosyal destek artış oranları ne kadar oldu? Emekli ve memur hesapları da değişti!

2025 yılı bütçesi, sosyal yönü güçlü bir yapıyla yeniden gündeme geldi. Geçtiğimiz yıl sosyal desteklere ayrılan kaynak 497 milyar lira olarak belirlenmişken, 2025 yılında bu rakam 651 milyar liraya çıkarıldı. Bu da yaklaşık %30,98 oranında bir artışa tekabül ediyor. Geçtiğimiz hafta başında konuyla ilgili detayları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Para canlı yayınında aktarmıştı.