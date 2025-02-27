27 Şubat 2025 itibarıyla altın piyasasında hareketlilik devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni gümrük tarifelerine ilişkin belirsizlikler, yatırımcıları güvenli liman olarak altına yönlendirmeye devam ediyor. Küresel enflasyon baskısı ve ekonomik dalgalanmalar, altın fiyatlarında yukarı yönlü bir eğilime işaret ediyor. Özellikle ABD ve Avrupa'daki ekonomik gelişmelerin etkisiyle altın, güvenli yatırım aracı olma özelliğini bir kez daha kanıtlıyor. Peki altın fiyatlarında son durum ne? Gram, ons, yarım, tam, cumhuriyet altını ve çeyrek altın ne kadar kaç TL oldu? İşte piyasalardan en güncel veriler.