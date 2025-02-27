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Bugün gram, ons, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? Altın arttı mı?

27 Şubat 2025 itibarıyla altın piyasasında dalgalanmalar devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tarife planlarına ilişkin belirsizlikler, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine neden oluyor. Uzmanlar, küresel ekonomik belirsizlikler ve enflasyon baskısı nedeniyle altın fiyatlarının yükseliş eğiliminde olabileceğini belirtiyor. Özellikle ABD ve Avrupa'da yaşanan ekonomik dalgalanmalar, altının güvenli liman özelliğini ön plana çıkarıyor. Peki bugün itibarıyla altın ne kadar oldu? Gram, ons, çeyrek, yarım, tam altın ve cumhuriyet altını ne kadar? Altın arttı mı? İşte piyasaya ilişkin taze veriler.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :27 Şubat 2025 , 09:21 Güncelleme Tarihi :27 Şubat 2025 , 09:24
Bugün gram, ons, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? Altın arttı mı?

27 Şubat 2025 itibarıyla altın piyasasında hareketlilik devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni gümrük tarifelerine ilişkin belirsizlikler, yatırımcıları güvenli liman olarak altına yönlendirmeye devam ediyor. Küresel enflasyon baskısı ve ekonomik dalgalanmalar, altın fiyatlarında yukarı yönlü bir eğilime işaret ediyor. Özellikle ABD ve Avrupa'daki ekonomik gelişmelerin etkisiyle altın, güvenli yatırım aracı olma özelliğini bir kez daha kanıtlıyor. Peki altın fiyatlarında son durum ne? Gram, ons, yarım, tam, cumhuriyet altını ve çeyrek altın ne kadar kaç TL oldu? İşte piyasalardan en güncel veriler.

Bugün gram, ons, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? Altın arttı mı?

Gram Altın

  • Alış: 3.388,94 TL
  • Satış: 3.389,46 TL
  • Düne göre fark: -%0,84
Bugün gram, ons, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? Altın arttı mı?

Çeyrek Altın

  • Alış: 5.606,00 TL
  • Satış: 5.654,00 TL
  • Düne göre fark: -%0,86
Bugün gram, ons, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? Altın arttı mı?

Yarım Altın

  • Alış: 11.214,00 TL
  • Satış: 11.310,00 TL
  • Değişim: -%0,85
Bugün gram, ons, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? Altın arttı mı?

Tam Altın

  • Alış: 22.360,00 TL
  • Satış: 22.526,00 TL
  • Değişim: -%0,85
Bugün gram, ons, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? Altın arttı mı?

Cumhuriyet Altını

  • Alış: 22.957,00 TL
  • Satış: 23.304,00 TL
  • Değişim: -%1,43
Bugün gram, ons, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? Altın arttı mı?

22 Ayar Bilezik

  • Alış: 3.131,11 TL
  • Satış: 3.154,39 TL
  • Değişim: -%0,82
Bugün gram, ons, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? Altın arttı mı?

Altın Ons ($)

  • Alış: 2.891,70 USD
  • Satış: 2.892,09 USD
  • Değişim: -%0,84
Bugün gram, ons, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? Altın arttı mı?

Reşat Altını

  • Alış: 22.397,47
  • Satış: 22.563,95
  • Değişim: -0,68%
Bugün gram, ons, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? Altın arttı mı?

22 Ayar Altın TL/Gr

  • Alış: 3.129,04
  • Satış: 3.298,51
  • Değişim: -0,82%
Bugün gram, ons, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? Altın arttı mı?

18 Ayar Altın TL/Gr

  • Alış: 2.473,51
  • Satış: 2.473,88
  • Değişim: -0,85%
Bugün gram, ons, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? Altın arttı mı?

14 Ayar Altın TL/Gr

  • Alış: 1.866,79
  • Satış: 2.746,61
  • Değişim: -0,68%
Bugün gram, ons, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? Altın arttı mı?

Kapalıçarşı Beşli Altın

  • Alış: 112.305,88
  • Satış: 114.508,88
  • Değişim: -1,33%
Bugün gram, ons, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? Altın arttı mı?

Gremse Altın

  • Alış: 55.521,78
  • Satış: 56.781,82
  • Değişim: -1,25%
Bugün gram, ons, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? Altın arttı mı?

Has Altın

  • Alış: 3.371,42
  • Satış: 3.371,93
  • Değişim: -0,85%
Bugün gram, ons, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? Altın arttı mı?

Kapalıçarşı Ziynet 2.5

  • Alış: 55.403,50
  • Satış: 56.279,70
  • Değişim: -1,46%
Bugün gram, ons, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? Altın arttı mı?

Bugün gram, ons, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? Altın arttı mı?

Bugün gram, ons, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? Altın arttı mı?

Bugün gram, ons, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? Altın arttı mı?

Bugün gram, ons, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? Altın arttı mı?

Bugün gram, ons, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? Altın arttı mı?

Bugün gram, ons, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? Altın arttı mı?

Not: Fiyatlar anlıktır, değişebilir.

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Bugün gram, ons, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? Altın arttı mı?

Görseller Takvim Foto Arşiv'e aittir.