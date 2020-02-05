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Bu şirketlerde çalışanlar öyle maaş alıyor ki... Paraya para demiyor! 125 bin lira maaşla...

Herkesin çalışma hayatında en büyük hayali yüksek maaş alabilmektir. Bu anlamda öne çıkan şirketler ise teknoloji alanında oluyor. En değerli şirketler listesinde son yıllarda zirveyi bırakmayan teknoloji devleri çalışanlarına da hayli doyurucu maaşlar veriyor. WIRED, 8 teknoloji devinin ortalama yıllık maaşını hesapladı. İşte en fazla maaş veren şirketler ve vedikleri ücretler...

05.02.2020 11:49 - Son Güncelleme: 05.02.2020 11:49
Bu şirketlerde çalışanlar öyle maaş alıyor ki... Paraya para demiyor! 125 bin lira maaşla...

Bu şirketlerin hepsi son yıllarda 'En değerli şirketler' listesinden zirveyi bırakmıyor. Üstüne üstlük çalışanlarına hayli memnun eden maaşlar veriyor. WIRED, 8 teknoloji devinin ortalama yıllık maaşını hesapladı. Geleceğin meslekleri neler? sorusunun cevabını mı arıyorsunuz? İşte cevabı...

En değerli şirketler listesinde son yıllarda zirveyi bırakmayan teknoloji devleri çalışanlarına da hayli doyurucu maaşlar veriyor. WIRED, 8 teknoloji devinin ortalama yıllık maaşını hesapladı.

Amazon: 28 bin 836 dolar (174 bin 478 TL)

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Bu şirketlerde çalışanlar öyle maaş alıyor ki... Paraya para demiyor! 125 bin lira maaşla...

IBM: 55 bin dolar (332 bin 849 TL)

Bu şirketlerde çalışanlar öyle maaş alıyor ki... Paraya para demiyor! 125 bin lira maaşla...

Tesla: 56 bin 163 dolar (339 bin 803 TL)

Bu şirketlerde çalışanlar öyle maaş alıyor ki... Paraya para demiyor! 125 bin lira maaşla...

Intel: 106 bin 900 dolar (646 bin 873 TL)

Bu şirketlerde çalışanlar öyle maaş alıyor ki... Paraya para demiyor! 125 bin lira maaşla...

Nvidia: 155 bin 35 dolar (938 bin 675 TL)

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