Bu şirketlerde çalışanlar öyle maaş alıyor ki... Paraya para demiyor! 125 bin lira maaşla...
Herkesin çalışma hayatında en büyük hayali yüksek maaş alabilmektir. Bu anlamda öne çıkan şirketler ise teknoloji alanında oluyor. En değerli şirketler listesinde son yıllarda zirveyi bırakmayan teknoloji devleri çalışanlarına da hayli doyurucu maaşlar veriyor. WIRED, 8 teknoloji devinin ortalama yıllık maaşını hesapladı. İşte en fazla maaş veren şirketler ve vedikleri ücretler...
Bu şirketlerin hepsi son yıllarda 'En değerli şirketler' listesinden zirveyi bırakmıyor. Üstüne üstlük çalışanlarına hayli memnun eden maaşlar veriyor. WIRED, 8 teknoloji devinin ortalama yıllık maaşını hesapladı. Geleceğin meslekleri neler? sorusunun cevabını mı arıyorsunuz? İşte cevabı...
En değerli şirketler listesinde son yıllarda zirveyi bırakmayan teknoloji devleri çalışanlarına da hayli doyurucu maaşlar veriyor. WIRED, 8 teknoloji devinin ortalama yıllık maaşını hesapladı.
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