Bu şirketlerde çalışanlar öyle maaş alıyor ki... Paraya para demiyor! 125 bin lira maaşla...

Herkesin çalışma hayatında en büyük hayali yüksek maaş alabilmektir. Bu anlamda öne çıkan şirketler ise teknoloji alanında oluyor. En değerli şirketler listesinde son yıllarda zirveyi bırakmayan teknoloji devleri çalışanlarına da hayli doyurucu maaşlar veriyor. WIRED, 8 teknoloji devinin ortalama yıllık maaşını hesapladı. İşte en fazla maaş veren şirketler ve vedikleri ücretler...

05.02.2020 11:49 - Son Güncelleme: 05.02.2020 11:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





