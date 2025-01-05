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Bu sene evlenecekler dikkat! Altın o tarihte zirveyi görecek

Yeni yılın ilk haftasında altın, dolar, euro ve gümüş piyasalarındaki gelişmeler yatırımcıların gündeminde. Uzman İslam Memiş, piyasadaki olası dalgalanmalara karşı uyarılarda bulunarak önemli tavsiyeler paylaştı.

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Giriş Tarihi :05 Ocak 2025 , 20:27 Güncelleme Tarihi :05 Ocak 2025 , 20:27
Bu sene evlenecekler dikkat! Altın o tarihte zirveyi görecek

İslam Memiş, 2025 yılı için kritik öngörülerini paylaştı. Piyasalardaki belirsizliklerin ve volatilitenin damga vuracağı yılın en çok merak edilen sorusu "Altın ve gümüşte zirve hangi ayda görülür?" oldu. Memiş, yatırımcıların dikkat etmesi gereken bu önemli tarihi işaret etti.

Bu sene evlenecekler dikkat! Altın o tarihte zirveyi görecek

2025: Belirsizliklerle Dolup Taşan Bir Yıl

İslam Memiş, 2025'in piyasalarda yüksek volatilitenin hâkim olacağı bir yıl olacağını ifade etti. Ticaret savaşlarından ek vergi tartışmalarına, küresel gerilimlerden anayasa değişikliklerine kadar birçok faktörün piyasalarda etkili olacağını belirtti. Memiş, "Piyasalar öngörülemeyen gelişmeleri satın alacak" diyerek yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Bu sene evlenecekler dikkat! Altın o tarihte zirveyi görecek

Yıl Sonu Beklentileri

Memiş, altın fiyatları için yıl sonu beklentilerini ons bazında 3 bin - 3 bin 500 dolar, gram bazında ise 4 bin - 4 bin 500 lira aralığında değerlendirdi. Ancak yatırımcıların asıl merak ettiği zirve aylarıyla ilgili önemli bir ipucu verdi.

Bu sene evlenecekler dikkat! Altın o tarihte zirveyi görecek

Zirvelerin Başlangıcı: Temmuz 2025

Teknik analizlerine dayanarak altın ve gümüş fiyatlarının Temmuz ayından itibaren rekor denemelerine başlayacağını belirten İslam Memiş, bu dönemin yatırımcılar için kritik öneme sahip olduğunu söyledi. "Alacaklar, satacaklar, borç alacaklar ve verecekler, Temmuz'a kadar kararlarını buna göre vermeli" diyen Memiş, kısa vadeli aksiyonların önemine dikkat çekti.

Bu sene evlenecekler dikkat! Altın o tarihte zirveyi görecek

2025 Sloganı: TemBUZ

Memiş, yatırımcıların sabırlı olması gerektiğini vurgulayarak, Temmuz ayının altın ve gümüş için yeni zirveler getireceğini belirtti. Sabredemeyen yatırımcılar için ise farklı enstrümanlara yönelmenin daha uygun olabileceğini ifade etti.

Bu sene evlenecekler dikkat! Altın o tarihte zirveyi görecek
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