Bu sene evlenecekler dikkat! Altın o tarihte zirveyi görecek

İslam Memiş, 2025 yılı için kritik öngörülerini paylaştı. Piyasalardaki belirsizliklerin ve volatilitenin damga vuracağı yılın en çok merak edilen sorusu "Altın ve gümüşte zirve hangi ayda görülür?" oldu. Memiş, yatırımcıların dikkat etmesi gereken bu önemli tarihi işaret etti.

2025: Belirsizliklerle Dolup Taşan Bir Yıl İslam Memiş, 2025'in piyasalarda yüksek volatilitenin hâkim olacağı bir yıl olacağını ifade etti. Ticaret savaşlarından ek vergi tartışmalarına, küresel gerilimlerden anayasa değişikliklerine kadar birçok faktörün piyasalarda etkili olacağını belirtti. Memiş, "Piyasalar öngörülemeyen gelişmeleri satın alacak" diyerek yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Yıl Sonu Beklentileri Memiş, altın fiyatları için yıl sonu beklentilerini ons bazında 3 bin - 3 bin 500 dolar, gram bazında ise 4 bin - 4 bin 500 lira aralığında değerlendirdi. Ancak yatırımcıların asıl merak ettiği zirve aylarıyla ilgili önemli bir ipucu verdi.

Zirvelerin Başlangıcı: Temmuz 2025 Teknik analizlerine dayanarak altın ve gümüş fiyatlarının Temmuz ayından itibaren rekor denemelerine başlayacağını belirten İslam Memiş, bu dönemin yatırımcılar için kritik öneme sahip olduğunu söyledi. "Alacaklar, satacaklar, borç alacaklar ve verecekler, Temmuz'a kadar kararlarını buna göre vermeli" diyen Memiş, kısa vadeli aksiyonların önemine dikkat çekti.