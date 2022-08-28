Bu sabah hesaplarınızı kontrol edin! Açıklama az önce geldi! Teşvik ödemesi nedir? Hangi sağlık çalışanı ne kadar ek ödeme alacak?
Resmi açıklama az önce geldi. Bakanlıktan son dakika duyurusu yapıldı. Bu sabah hesaplara yatırılıyor. Yüzbinlerce kişi hesabını kontrol etsin. Teşvik ödemesi bekleyenlere müjde! Çalışanlar bir süredir merakla bekliyordu. Bakan Koca yaptığı açıklamada "Hayat insana her gün yeni bir şey öğretiyor. Örneğin: Hangi sağlık çalışanı ne kadar teşvik ödemesi alacağını yarın öğrenebilecek" dedi. Peki teşvik ödemesi nedir? Teşvik ödemesi kimleri kapsıyor? Kim ne kadar teşvik ödemesi alabilecek?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika açıklama geldi. Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada teşvik ödemesi hakkında gelişmeleri paylaştı. Buna göre teşvik ödeme miktarları yarın öğrenilebilecek. Peki teşvik ödemesi nedir? Hangi sağlık çalışanı ne kadar ek ödeme alacak? Teşvik ödemesi kimleri kapsıyor? İşte yanıtları...
BU SABAH HESAPLARINIZI KONTROL EDİN!
Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, "Hayat insana her gün yeni bir şey öğretiyor. Örneğin hangi sağlık çalışanı ne kadar teşvik ödemesi alacağını yarın öğrenebilecek." paylaşımında bulundu.
HERKESE EK ÖDEME!
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hekim ve hekim dışı teşvik havuzu ayrıldı. Hekim dışı sağlık çalışanları teşvik ödemelerini kendileri için ayrılan havuzdan alacak. Artık sabitin de, taban ek ödemenin de bütçeleri ayrı. Teşvik ödeme havuzunda her hizmetin bir değeri var. Teşvik ödemesinden mahsuplaşma yok. Her işlemin bir karşılığı var. Ek ödeme almayan hekim veya sağlık çalışanı personel kalmayacak. Mahsuplaşma uygulamada kaldırıldı. Yönetmelikteki yeri teknik bir husustan ibarettir" ifadelerini kullandı.
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BAKAN KOCA DETAYLARI PAYLAŞTI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, birinci basamak sağlık kuruluşlarında taban ek ödeme kat sayısının 0,5 olarak görünmesinin sonucun 0,5'le sınırlı olduğu anlamına gelmediğini, aksine temel görevini yapan her sağlık çalışanının bu katsayıyı 1'e tamamlamış olduğunu bildirdi.