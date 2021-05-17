Bu haberi duyanlar alelacele SGK’ya koştu… SSK ve Bağ-Kur’lular için fırsat! Artık çalışmayanlar da emekli olabilecek!
Peş peşe açıklandı. Emekli olmak isteyenler oldukça sevinçli. Geleceğini güvence altına almak ve rahat bir yaşlılık yarıyılı geçirmek isteyen şahısların en büyük emellerinden biri de emekli olmaktır. Çalışan kişilerin ücretlerinden her ay düzenli olarak yapılan kesinti ile emeklilik hakkı emin koşullar altında muhtemel olurken bazı şartlarda çalışmadan emeklilik hakkı da muhtemel oluyor. Peki çalışmadan emeklilik mümkün mü, çalışmadan emekli nasıl olunur, isteğe bağlı sigorta ile emeklilik nedir, toplu para yatırarak emekli olma hakkı var mı, dışarıdan prim ödeyerek emeklilik mantıklı mı, çalışmadan sigorta primi yatırmak mümkün mü?
Çalışma yaşamında etkin olarak yer almayan vatandaş yaşı ilerledikçe isteğe bağlı emeklilik alternatifini değerlendirmeyi düşünüyorlar. Bu alternatif ile her ay düzenli olarak prim ödemesi yapması gereken kişiler için en ehemmiyetli nokta ise sigorta prim meblağı. İsteğe bağlı sigorta primi yatıracak olan vatandaşların sağlamaları gereken ilk şart 18 yaşını bitirmiş olması, rastgele bir işyerinde sigortalı olarak çalışmamak, malul, emekli, dul veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. Peki çalışmadan emekli olabilmek mümkün mü? Çalışmadan emekli olmak için nasıl bir yol izlemeniz gerekiyor?