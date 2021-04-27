Bu fiyattan altın ve gümüş alınır mı? Çeyrek altın fiyatlarındaki deprem... Son dakika bomba altın, gümüş ve dolar tahmini!
Peş peşe açıklama yapıldı! Yatırımcılar pür dikkat takip ediyor. Bu fiyattan altın ve gümüş alınır mı? Çeyrek altın fiyatlarındaki deprem... Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten altın, dolar ve borsa ile alakalı sansasyonel varsayımlar geldi. Dolarda sene sonu için 9 lira ve üzerindeki sayıların sene sonu için sürpriz olmayacağını belirten İslam Memiş, "Altında satış için de çok erken! Mayıs-Haziran aylarında altın yatırımcısının suratı gülebilir" ihtarı yaptı. Gümüş maliyetleri ve Borsa İstanbul için de dikkat çekici varsayımlar geldi. Geçen haftaya 461 TL civarında başlayan gram altın, dolar/TL ve küresel altın fiyatlarındaki yükselişle birlikte haftayı 480 TL civarında kapatmıştı.
Dolar için yıl sonunda 9 lira ve üzeri bir tahminde bulunan Altın ve finans piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarının Haziran'da tavan yapacağını belirtip, elinde altın ve gümüşü olanları satış konusunda acele etmemeleri için uyardı... Altın yatırımcıları, bu hafta yapılacak Fed toplantısı ve ABD ekonomik verilerine odaklanırken, gram altın küresel altın fiyatları ve dolar/TL'deki yükselişi izledi. Altın fiyatları, yatırımcıların bu hafta yapılacak Fed toplantısı ve ABD ekonomik verilerine odaklanmasıyla haftaya yükselişle başladı. Gram altın ise Dolar/TL ve küresel altın fiyatlarındaki yükselişi takip etti.
Altın fiyatları yükselir mi? Bu fiyattan altın alınır mı?
Altının gram fiyatı 478 lira, altının ons fiyatı 1.777 dolar. Dolar/TL kuru, altının gram fiyatını olumlu yönde destekliyor. Yani düşüşler sınırlı kalıyor. TL'de yakalanmış veya eline yeni TL geçmiş yatırımcısına bu kurdan alımı tavsiye edemem.