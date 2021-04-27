RAMAZAN İMSAKİYE
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Bu fiyattan altın ve gümüş alınır mı? Çeyrek altın fiyatlarındaki deprem... Son dakika bomba altın, gümüş ve dolar tahmini!

Peş peşe açıklama yapıldı! Yatırımcılar pür dikkat takip ediyor. Bu fiyattan altın ve gümüş alınır mı? Çeyrek altın fiyatlarındaki deprem... Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten altın, dolar ve borsa ile alakalı sansasyonel varsayımlar geldi. Dolarda sene sonu için 9 lira ve üzerindeki sayıların sene sonu için sürpriz olmayacağını belirten İslam Memiş, "Altında satış için de çok erken! Mayıs-Haziran aylarında altın yatırımcısının suratı gülebilir" ihtarı yaptı. Gümüş maliyetleri ve Borsa İstanbul için de dikkat çekici varsayımlar geldi. Geçen haftaya 461 TL civarında başlayan gram altın, dolar/TL ve küresel altın fiyatlarındaki yükselişle birlikte haftayı 480 TL civarında kapatmıştı.

27.04.2021 08:13 - Son Güncelleme: 27.04.2021 08:13
Bu fiyattan altın ve gümüş alınır mı? Çeyrek altın fiyatlarındaki deprem... Son dakika bomba altın, gümüş ve dolar tahmini!

Dolar için yıl sonunda 9 lira ve üzeri bir tahminde bulunan Altın ve finans piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarının Haziran'da tavan yapacağını belirtip, elinde altın ve gümüşü olanları satış konusunda acele etmemeleri için uyardı... Altın yatırımcıları, bu hafta yapılacak Fed toplantısı ve ABD ekonomik verilerine odaklanırken, gram altın küresel altın fiyatları ve dolar/TL'deki yükselişi izledi. Altın fiyatları, yatırımcıların bu hafta yapılacak Fed toplantısı ve ABD ekonomik verilerine odaklanmasıyla haftaya yükselişle başladı. Gram altın ise Dolar/TL ve küresel altın fiyatlarındaki yükselişi takip etti.

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Bu fiyattan altın ve gümüş alınır mı? Çeyrek altın fiyatlarındaki deprem... Son dakika bomba altın, gümüş ve dolar tahmini!

Borsa İstanbul 1.250'yi görmeden....

Borsa İstanbul 100 endeksinde dip sevenin test edildiğini düşünmediğini belirten İslam Memiş, "Kısa vade için kayıplarını toparlamak istese de 1.250 puan seviyesini görmeden yeni seviye belirlememek gerek" dedi.

Bu fiyattan altın ve gümüş alınır mı? Çeyrek altın fiyatlarındaki deprem... Son dakika bomba altın, gümüş ve dolar tahmini!

Dolarda bu yıl 9 lira sürpriz değil

8,30-8,40 lira aralığında dalgalanan dolar/TL kuru, geniş bant aralığında dalgalanmaya devam edebilir. Artık daha geniş bant aralığına odaklanmak gerektiğini düşünüyorum.

Bu fiyattan altın ve gümüş alınır mı? Çeyrek altın fiyatlarındaki deprem... Son dakika bomba altın, gümüş ve dolar tahmini!

Mesela 8-9 lira aralığı. Çünkü belirsizlikler ciddi anlamda artıyor. Dolar/TL kurunda kısa vade için zaman zaman aşağı yönlü düzeltmeler görebiliriz ancak 9 ve üzerindeki rakamlar bu yıl için sürpriz olmamalı.

Bu fiyattan altın ve gümüş alınır mı? Çeyrek altın fiyatlarındaki deprem... Son dakika bomba altın, gümüş ve dolar tahmini!

Altın fiyatları yükselir mi? Bu fiyattan altın alınır mı?

Altının gram fiyatı 478 lira, altının ons fiyatı 1.777 dolar. Dolar/TL kuru, altının gram fiyatını olumlu yönde destekliyor. Yani düşüşler sınırlı kalıyor. TL'de yakalanmış veya eline yeni TL geçmiş yatırımcısına bu kurdan alımı tavsiye edemem.