Bu bankalara kredi kartı veya kredi borcu olanlara müjde! İNG ve Akbank peş peşe duyurdu! Borcunuz varsa başvuru yapın!
Bankalara kredi kartı veya kredi borcu olanlara Akbank ve ING'den fırsat dolu borç kapatma seçenekleri sunuyor. Bankalara olan borçlarını yeniden yapılandırmak ve avantajlı oranlar ile geri ödemek isteyenlere ayrıcalıklar sunan bankalar, uygun faiz oranları ve rahat geri ödeme planları sayesinde de vatandaşların beklentilerini karşılamayı başarıyor. Geri ödeme planlarını bütçelerine göre yaparak kredi kartı veya kredi borcu için yapılandırma avantajları kullanılabilecek. Son dönemde bankalara borçları arttığı görülen birçok kişi için her iki bankadan da sunulan borç kapatma kredileri büyük ilgi görmeye devam ediyor. İşte detaylar
Borç kapatma kredisi ile kredi ve kredi kartı borcu yapılandırma fırsatı sunan ING Bank ve Akbank, avantajlı oranlarını duyurdu. Ayrıcalıklı oranlardan yararlanarak bankalara borcu olanlara yeniden yapılandırma fırsatı sunuluyor. Kredi kartı veya kredi borçları için ayrı ayrı iki bankadan kullandırılacak kredilerin geri ödeme planlarının da bütçeye uygun şekilde yapılması sağlanabiliyor.
👉ING Bank Vatandaşın Kredi Borçlarını Siliyor!
Borçlarını ödemekte zorlananlar için uygun oranlarla borç kapatma kredisi sağlayan ING Bank, %1,74'ten başlayan avantajlı faiz oranları ile Kredi Borç Transferi imkanı sunuyor.
Kredi borçlarını ING'ye taşımak suretiyle avantajlı faiz oranlarından yararlanacak kişilerin bu borçlarını çok daha rahat bir ödeme planı ile kapatmaları ve uygun vadelerle taksitlendirmeleri sağlanacak.