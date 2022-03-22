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Bu bankalara kredi kartı veya kredi borcu olanlara müjde! İNG ve Akbank peş peşe duyurdu! Borcunuz varsa başvuru yapın!

Bankalara kredi kartı veya kredi borcu olanlara Akbank ve ING'den fırsat dolu borç kapatma seçenekleri sunuyor. Bankalara olan borçlarını yeniden yapılandırmak ve avantajlı oranlar ile geri ödemek isteyenlere ayrıcalıklar sunan bankalar, uygun faiz oranları ve rahat geri ödeme planları sayesinde de vatandaşların beklentilerini karşılamayı başarıyor. Geri ödeme planlarını bütçelerine göre yaparak kredi kartı veya kredi borcu için yapılandırma avantajları kullanılabilecek. Son dönemde bankalara borçları arttığı görülen birçok kişi için her iki bankadan da sunulan borç kapatma kredileri büyük ilgi görmeye devam ediyor. İşte detaylar

takvim.com.tr
22.03.2022 10:24 - Son Güncelleme: 22.03.2022 10:26
Bu bankalara kredi kartı veya kredi borcu olanlara müjde! İNG ve Akbank peş peşe duyurdu! Borcunuz varsa başvuru yapın!

Borç kapatma kredisi ile kredi ve kredi kartı borcu yapılandırma fırsatı sunan ING Bank ve Akbank, avantajlı oranlarını duyurdu. Ayrıcalıklı oranlardan yararlanarak bankalara borcu olanlara yeniden yapılandırma fırsatı sunuluyor. Kredi kartı veya kredi borçları için ayrı ayrı iki bankadan kullandırılacak kredilerin geri ödeme planlarının da bütçeye uygun şekilde yapılması sağlanabiliyor.

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Bu bankalara kredi kartı veya kredi borcu olanlara müjde! İNG ve Akbank peş peşe duyurdu! Borcunuz varsa başvuru yapın!

👉ING Bank Vatandaşın Kredi Borçlarını Siliyor!

Borçlarını ödemekte zorlananlar için uygun oranlarla borç kapatma kredisi sağlayan ING Bank, %1,74'ten başlayan avantajlı faiz oranları ile Kredi Borç Transferi imkanı sunuyor.

Bu bankalara kredi kartı veya kredi borcu olanlara müjde! İNG ve Akbank peş peşe duyurdu! Borcunuz varsa başvuru yapın!

Kredi borçlarını ING'ye taşımak suretiyle avantajlı faiz oranlarından yararlanacak kişilerin bu borçlarını çok daha rahat bir ödeme planı ile kapatmaları ve uygun vadelerle taksitlendirmeleri sağlanacak.

Bu bankalara kredi kartı veya kredi borcu olanlara müjde! İNG ve Akbank peş peşe duyurdu! Borcunuz varsa başvuru yapın!

36 aya kadar vadelendirme seçeneklerinin uygulanabilen kredi, 3 ay erteleme fırsatıyla da kullanılabiliyor.

Bu bankalara kredi kartı veya kredi borcu olanlara müjde! İNG ve Akbank peş peşe duyurdu! Borcunuz varsa başvuru yapın!

31 Mart 2022 tarihine kadar 3 ay erteleme fırsatından yararlanmak isteyenlerin 36 ay seçeneği ile erteleme kapsamında 33 ay vade üzerinden ödeme planları oluşturulmaktadır.

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