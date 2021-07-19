Bu bankalar düşük faizle 20.000 TL ihtiyaç kredisi veriyor! 90 gün ödemesiz 36 ay vadeyle ihtiyaç kredisi fırsatı! QNB, ING,TEB, Garanti...

Bankalar doğrultusundan yayılan 90 gün ödemesiz 36 ay vadeyle gereksinim kredisi müjdesi vatandaşlar doğrultusundan yoğun bir dikkatle karşılaştı. Bu anlamda kredi faiz oranları son derece merak ediliyor. Bayramın yaklaşmasıyla eş güdümlü bankalar kredi faizlerini düşürdü. İşte avantajlı kredi fırsatlarının detayları takvim.com.tr'de. İhtiyaç kredisi; uzun bir zamandan beri bankaların bize sunduğu, çeşitli ihtiyaçlarımız için kullanabildiğimiz krediye verilen isimdir; diğer bir adı da şahıs kredisidir. Bu kredinin kendi arasında sınıflandırması da yapılmıştır.