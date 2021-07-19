Bu bankalar düşük faizle 20.000 TL ihtiyaç kredisi veriyor! 90 gün ödemesiz 36 ay vadeyle ihtiyaç kredisi fırsatı! QNB, ING,TEB, Garanti...
90 gün ödemesiz 36 ay vadeyle gereksinim kredisi incelemeleri devam ediyor. Her bankanın resmi internet sitesinde kredi hesaplama aracı bulunuyor. Bankaların sitelerinden kredi miktarına göre güncel faiz oranlarını görüntüleyebilirsiniz. Kurban bayramı kredi detayları ile ilgili QNB Finansbank, Garanti Bankası, ING Bankası ve TEB bankası faiz oranları merak ediliyor. İhtiyaç kredisi gerçek bireylerin kullanması amacıyla verdiği bir kredi türüdür. Vatandaşlar rastgele bir teminat göstermeden, gelir halleri ve evvel bankalarla olan ilişkileri vasıtası ile bu krediden faydalanabilir.
19.07.2021 12:37
- Son Güncelleme: 19.07.2021 12:37
Bankalar doğrultusundan yayılan 90 gün ödemesiz 36 ay vadeyle gereksinim kredisi müjdesi vatandaşlar doğrultusundan yoğun bir dikkatle karşılaştı. Bu anlamda kredi faiz oranları son derece merak ediliyor. Bayramın yaklaşmasıyla eş güdümlü bankalar kredi faizlerini düşürdü. İşte avantajlı kredi fırsatlarının detayları takvim.com.tr'de. İhtiyaç kredisi; uzun bir zamandan beri bankaların bize sunduğu, çeşitli ihtiyaçlarımız için kullanabildiğimiz krediye verilen isimdir; diğer bir adı da şahıs kredisidir. Bu kredinin kendi arasında sınıflandırması da yapılmıştır.